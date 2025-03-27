Павел Деревянко серьезно пострадал от взлома мошенников: интимный контент и отношения на стороне

Алсу потерпела провал в суде Тесты Прилучный утер нос Муцениеце Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Четверг 27 марта

17:07Павел Деревянко серьезно пострадал от взлома мошенников: интимный контент и отношения на стороне 16:17Проигравшая суд Агата Муцениеце отказалась общаться с сыном 14:24Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке 13:32Волочкова боится отказа дочери от ее фамилии после свадьбы: Главный вопрос сейчас 11:59Расставания с женой разрушают брак Джорджа Клуни: Ситуация стала более серьезной 10:55Состояние Лещенко изменилось после получения им миллионов на лечение редкой болезни 09:54Звездный ведущий программы "До 16 и старше" Веселкин умер от рака 08:54Дочь умоляет Боню забрать ее из невыносимого окружения: Мама, я ненавижу эту школу 06:41Названа причина очень быстрого расставания Асмус с новым возлюбленным 03:24Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма 00:31Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах 21:55Как нижегородская предпринимательница дала отпор скандальному блогеру 20:16Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь 19:17После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело 18:53В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам 18:31Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме 17:28Предполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег 16:30Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов 16:21Громкий скандал вокруг Владимира Этуша оставил множество вопросов 15:50Жена Петросяна устроила разнос зрителям Большого театра: Неблагодарные! 14:49Москва заняла третью строчку в рейтинге самых экологически чистых регионов 13:47Прилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце 13:13Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля 12:01Погоревавшая после смерти бывшего мужа Седокова вернулась к веселью и радости 10:51"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками 10:26На mos.ru начали показывать Тити онлайн 09:53Готовящемуся выйти на свободу Ефремову предрекли блистательную карьеру в кино 08:51Алсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым 06:47Анджелина Джоли впала в тоску из-за внезапно покинувшего ее сына 03:19"Теряет связь с реальностью": близкий друг принцессы Дианы вынес вердикт Меган Маркл 00:22Костенко крепко приложили за слишком скромный подарок для Тарасова 20:57Всероссийское общество слепых почтило память павших, возложив цветы к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены 20:14 Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем 19:01Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением 18:33"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 18:03Избранник дочери Волочковой оказался злостным должником 17:19Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 16:34Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила 16:09"Боже упаси, с русскими ругаться": Повалий позлила всех врагов России 15:35Стало известно, почему Ефремов может вернуться в колонию 15:00Вопросы комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды обсудили на конференции в Москве 14:40Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки 14:19Киркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца 13:25Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию 12:29Собянин: Москва развивает уникальную программу профориентации для 9-классников 12:1137-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом 11:59В гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной 11:07Сын Алибасова прошелся крепким словцом по Федосеевой-Шукшиной: Живет в нищете 10:10Своенравный сын Рудковской и Плющенко пошел против родителей: До победного! 09:07"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Павел Деревянко серьезно пострадал от взлома мошенников: интимный контент и отношения на стороне

Павел Деревянко серьезно пострадал от взлома мошенников: интимный контент и отношения на стороне

Многие звезды шоу бизнеса стали жертвами злоумышленников.

Павел Деревянко и его спутница Зоя Фуць сделали заявление о том, что серьезно пострадали от действий мошенников. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к телеграм-аккаунту актера. Преступники, действуя от имени Деревянко, начали рассылать сообщения его контактам с просьбой о денежном переводе, причем суммы фигурировали довольно крупные – около 150 тысяч рублей. Кроме того, хакеры получили доступ к личной переписке Павла с его девушкой Зоей, в которой обнаружился и интимный контент.

Сам Деревянко опубликовал в социальных сетях скриншот переписки, в которой некий Денис Б. просит одного из его знакомых перевести ему 150 тысяч рублей. Зоя, в свою очередь, продемонстрировала переписку с аферистом, который с помощью шантажа требовал деньги за видео с ее участием в обнаженном виде. Однако запрошенная сумма была значительно меньше – 50 тысяч рублей. Помимо этого, мошенник намекнул на наличие у Деревянко отношений на стороне.

Зоя и Павел знакомы уже достаточно давно. Вначале их связывали дружеские отношения, но около полутора лет назад между ними завязался роман, и они официально объявили о своих отношениях. Фуць регулярно появляется в социальных сетях актера. Дизайнер одежды и предпринимательница часто сопровождает своего звездного бойфренда на различных мероприятиях.

Шоу-бизнес в Telegram

27 марта 2025, 17:07
Павел Деревянко. Фото: Youtube / @pervyy_shag
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Деревянко, Акиньшина и Михалкова: эксклюзивные кадры с площадки "Беспринципных"

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

На актера Павла Деревянко подали в суд

Харламов в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко: Отмыться не получается

Проигравшая суд Агата Муцениеце отказалась общаться с сыном

Проигравшая суд Агата Муцениеце отказалась общаться с сыном
Павел Прилучный не чинит препятствий для общения сына с бывшей женой. Недавно стало известно, что Павел Прилучный выиграл суд против Агаты Муцениеце, добившись пересмотра условий выплаты алиментов на их общих детей – сына Тимофея и дочь Мию.

Волочкова боится отказа дочери от ее фамилии после свадьбы: Главный вопрос сейчас

Волочкова боится отказа дочери от ее фамилии после свадьбы: Главный вопрос сейчас
Анастасия Волочкова с нетерпением готовится к свадьбе своей единственной дочери Ариадны. 19-летняя девушка собирается связать свою жизнь с молодым человеком из небогатой семьи, что, по мнению Анастасии, не является проблемой.

Расставания с женой разрушают брак Джорджа Клуни: Ситуация стала более серьезной

Расставания с женой разрушают брак Джорджа Клуни: Ситуация стала более серьезной
Джордж Клуни спровоцировал слухи о возможных проблемах в браке с Амаль Клуни. С момента их встречи актер, который долгое время считался убежденным холостяком, изменил свои взгляды на жизнь и семью.

Состояние Лещенко изменилось после получения им миллионов на лечение редкой болезни

Состояние Лещенко изменилось после получения им миллионов на лечение редкой болезни
Лев Лещенко получил поддержку из государственного бюджета на лечение редкого заболевания. Сообщается, что в общей сложности было выделено 5,5 миллиона рублей, которые помогут артисту пройти трехмесячный курс терапии.

Звездный ведущий программы "До 16 и старше" Веселкин умер от рака

Звездный ведущий программы "До 16 и старше" Веселкин умер от рака
Ушел из жизни известный актер Алексей Веселкин. Трагическая новость облетела страну, вызвав горечь и печаль среди его коллег и поклонников. Алексею было 63 года.

Выбор читателей

25/03Втр"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 25/03ВтрЮрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 26/03СрдАлсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым 25/03ВтрИзбранник дочери Волочковой оказался злостным должником 26/03СрдПрилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце 26/03СрдПредполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег