Павел Деревянко серьезно пострадал от взлома мошенников: интимный контент и отношения на стороне

Многие звезды шоу бизнеса стали жертвами злоумышленников.

Павел Деревянко и его спутница Зоя Фуць сделали заявление о том, что серьезно пострадали от действий мошенников. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к телеграм-аккаунту актера. Преступники, действуя от имени Деревянко, начали рассылать сообщения его контактам с просьбой о денежном переводе, причем суммы фигурировали довольно крупные – около 150 тысяч рублей. Кроме того, хакеры получили доступ к личной переписке Павла с его девушкой Зоей, в которой обнаружился и интимный контент.

Сам Деревянко опубликовал в социальных сетях скриншот переписки, в которой некий Денис Б. просит одного из его знакомых перевести ему 150 тысяч рублей. Зоя, в свою очередь, продемонстрировала переписку с аферистом, который с помощью шантажа требовал деньги за видео с ее участием в обнаженном виде. Однако запрошенная сумма была значительно меньше – 50 тысяч рублей. Помимо этого, мошенник намекнул на наличие у Деревянко отношений на стороне.

Зоя и Павел знакомы уже достаточно давно. Вначале их связывали дружеские отношения, но около полутора лет назад между ними завязался роман, и они официально объявили о своих отношениях. Фуць регулярно появляется в социальных сетях актера. Дизайнер одежды и предпринимательница часто сопровождает своего звездного бойфренда на различных мероприятиях.