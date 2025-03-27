Расставания с женой разрушают брак Джорджа Клуни: Ситуация стала более серьезной

Джордж Клуни спровоцировал слухи о возможных проблемах в браке с Амаль Клуни.

С момента их встречи актер, который долгое время считался убежденным холостяком, изменил свои взгляды на жизнь и семью. На сегодняшний день они воспитывают двоих детей — семилетних двойняшек Эллу и Александра. Однако разговоры о кризисе в их отношениях начали активно распространяться с конца прошлого года.

Источники, близкие к паре, утверждают, что Джордж полностью погрузился в политику, активно поддерживая Камалу Харрис на выборах. Это увлечение отвлекло его от семьи и привело к тому, что он стал меньше времени уделять жене и детям. После поражения Харрис Клуни оказался в сложной ситуации и осознал, что его влияние не так велико, как он предполагал.

Сейчас актер сосредоточен на театре — его дебют на Бродвее с постановкой "Спокойной ночи и удачи" состоится совсем скоро. Однако его недавнее заявление о том, что он не хочет видеть Амаль на премьере в первых рядах, лишь усилило слухи о напряженности в их отношениях. По информации инсайдеров, Джордж заявил, что посадит супругу на задние ряды зала, чтобы избежать зрительного контакта.

"Несмотря на то что Амаль гордится карьерой мужа, их длительные расставания стали настоящим испытанием для отношений. Она привыкла к его коротким командировкам, но сейчас ситуация стала гораздо более серьезной", — цитирует источника женский журнал Клео.ру.

Ранее Клуни и его жена приняли решение оставить Голливуд и пожить вдали от внимания прессы, сосредоточившись на благотворительности. Тем не менее, Джордж вновь вернулся в США и активно занимается работой.