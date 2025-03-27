Шнуров шокировал методами воспитания детей: странный запрет

Сергей Шнуров признался, как относится к своим отпрыскам.

Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград", является многодетным отцом. У бывшего наставника вокального шоу "Голос" есть двое взрослых детей от предыдущих отношений: дочери Серафиме сейчас 32 года, а сыну Аполлону – 25 лет. После расставания с Матильдой Шнуровой, исполнитель знаменитого хита "Рыба моей мечты" оставил свой бунтарский имидж и стал примерным семьянином. В его браке с четвертой супругой, Ольгой Абрамовой, родилось еще двое детей в 2018 и 2022 годах.

Сергей Шнуров шокировал журналистов методами воспитания детей. Он признался в странном запрете, оказалось, что исполнитель не разрешает своим детям слушать его собственные песни. Артист стремится оградить малышей от современных тенденций в поп-культуре и предпочитает воспитывать их на классической музыке.

Помимо детей, певец также активно занимается воспитанием шести кошек и одного кота. Даже в вопросах дрессировки своих питомцев лидер рок-группы проявляет свойственные ему авторитарные черты. По словам артиста, его домашние животные отличаются хорошим воспитанием.

В браке с Матильдой Мозговой у певца детей не было. В этот период он превратился из эпатажного хулигана в брутального мачо и стал одним из самых популярных музыкантов в России. После развода, Шнуров женился на дочери миллионера Валерия Абрамова в 2018 году. Они развелись в октябре 2024 года.

