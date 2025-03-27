Волочкова боится отказа дочери от ее фамилии после свадьбы: Главный вопрос сейчас

Анастасия Волочкова с нетерпением готовится к свадьбе своей единственной дочери Ариадны.

19-летняя девушка собирается связать свою жизнь с молодым человеком из небогатой семьи, что, по мнению Анастасии, не является проблемой. Она считает, что главное — это порядочность и человеческие качества, а не финансовое положение. Однако есть одна вещь, которая сильно беспокоит звезду — это возможность того, что Ариадна откажется от фамилии Волочковой после замужества.

Волочкова открыто поделилась своими переживаниями и сомнениями. Она отметила, что для нее гораздо важнее сохранить фамилию, чем материальное положение жениха.

"Мои родители тоже были небогатыми, но при этом всегда оставались порядочными людьми", — заявила Анастасия. Для балерины фамилия имеет особое значение, ведь она ассоциируется не только с личной историей, но и с трудом, который был вложен в карьеру.

"Вы меня спрашиваете о деталях свадьбы, но у меня сейчас главный вопрос: поменяет ли дочь фамилию моего отца?", — задалась вопросом знаменитость.

Свадьба назначена на 26 апреля, и этот день становится все ближе. Анастасия признается, что в последние недели ее буквально засыпают звонками журналистов, которые пытаются узнать подробности предстоящего события. Это создает дополнительное напряжение для балерины, которая и так загружена работой.