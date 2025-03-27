"Хотелось содрать с себя кожу или родиться заново": Глюкоза не может забыть концерт в Красноярске

Наталья Чистякова-Ионова стала участницей громкого скандала.

Певица Наталья Ионова, широко известная публике как Глюкоза, в откровенном интервью поделилась наиболее сложными моментами своей жизни: утратой бабушки, постоянной внутренней борьбой с сомнениями, воспоминаниями о непростом детстве и событиями вокруг одного резонансного концерта.

Наталья откровенно призналась, что ее самый большой страх — это хроническая неуверенность в себе, которая всегда присутствует в ее жизни. Глюкоза подробно остановилась на инциденте, произошедшем на концерте в Красноярске, где она якобы пережила сильнейшее стрессовое состояние.

"Хотелось содрать с себя кожу или родиться заново", – призналась Ионова.

По словам артистки, тот случай стал первым подобным за всю ее карьеру, и она признала, что чувствует огромную вину за эту ошибку. Но она смогла выстоять, потому что рядом были люди, оказавшие поддержку.

Кроме того, Ионова раскрыла свою склонность к самокритике, назвав ее своим любимым занятием. Внутри нее словно сосуществуют две противоположные сущности: одна — озорная и импульсивная, зовущая вперед, другая — строгий критик, задающий вопросы вроде "Зачем ты это сделала?".

Напомним, в прошлом году на концерте в Красноярске вела себя неадекватно на глазах у тысячи зрителей. Она трогала себя за интимные места, смеялась невпопад и не реагировала на возмущение публики.