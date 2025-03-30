Почему Максиму Галкину* грозит изгнание из Европы?

Иноагент Максим Галкин* уехал из России в 2022 году, взяв с собой свою семью.

Пользователи Сети, возмущенные действиями артистов, которые, по их мнению, "предали Россию ради денег", выражают уверенность в том, что западные спонсоры рано или поздно перестанут их финансировать. По мнению многих, "алчные и беспринципные" артисты будут попросту изгнаны за ненадобностью из Европы и США.

"Галкин*, конечно, сейчас разрывается, чтобы заработать хоть какие-то деньги, но он не сможет вечно шутить о "плохой России", "Политическая обстановка меняется, интерес к его выступлениям падает. Ему сейчас, наверное, очень тяжело, но я уверена, что в итоге его просто выгонят отовсюду. Там он никому не нужен", – пишут пользователи интернета.

Несмотря на это, некоторые считают, что финансовая подушка безопасности у Галкина* все же есть: "Если Галкину* заплатили большие деньги за предательство России, то на безбедную старость с Борисовной они уже скопили. Переживать за них не стоит", – отмечают комментаторы. Однако, даже наличие средств не гарантирует спокойной жизни вдали от родины, особенно в условиях меняющегося политического климата и растущего давления на артистов, покинувших Россию. Многие задаются вопросом, сможет ли Галкин* адаптироваться к новым реалиям и сохранить свою популярность, или его ждет участь забытого эмигранта, вынужденного с трудом зарабатывать на жизнь, вспоминая о былой славе.