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Понедельник 31 марта

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Виновница "голой" вечеринки Анастасия Ивлеева покинула Россию

Виновница "голой" вечеринки Анастасия Ивлеева покинула Россию
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Настя Ивлеева организовала скандальную вечеринку, которая до сих пор "аукается" многим звездам,

После нашумевшей декабрьской "голой" вечеринки 2023 года, блогерша и ведущая Анастасия Ивлеева долгое время оставалась вне поля зрения публики и не выезжала за границу. Однако теперь, кажется, ее период затворничества подошел к концу — знаменитость сменила обстановку и впервые после инцидента покинула пределы страны. Это подтверждает фото, которое она разместила в своем блоге. На снимке видны ее ноги на фоне песчаного пляжа и синего моря. Точное местоположение отдыха звезда не раскрыла, оставив лишь короткую подпись: "Доброго утречка."

Скандальная вечеринка Ивлеевой с вызывающим дресс-кодом "почти голые" прошла 20 декабря и вызвала бурную реакцию общества. В числе приглашенных оказались такие звезды, как Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Фото и видео с мероприятия активно распространялись в соцсетях и СМИ, вызвав шквал критики.

Позже Ивлеева и некоторые гости вечеринки публично извинились, однако избежать последствий им не удалось: многие из участников потеряли контракты и концерты, столкнувшись с негативной реакцией аудитории.

Тем не менее, похоже, Ивлеева не собирается опускать руки. Недавно она объявила в своем Telegram-канале о старте нового реалити-шоу под названием "Чегеря". Подробности проекта пока остаются тайной, но в тизере программы она появилась вместе с супругом, предпринимателем Филиппом Бегаком, мчащимся на тракторе через поле. Дата премьеры пока неизвестна.

Шоу-бизнес в Telegram

31 марта 2025, 13:14
Анастасия Ивлеева. Фото: Youtube / @shastoon.channel
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Фоторепортаж

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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