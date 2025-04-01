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Вторник 1 апреля

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Стало известно, как на самом деле Павел Прилучный относится к романам бывшей жены

Стало известно, как на самом деле Павел Прилучный относится к романам бывшей жены
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Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян и имеет от нее маленького сына Микаэля.

После развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло уже больше пяти лет, но их имена все еще продолжают звучать вместе практически во всех новостях. Особенно часто в Сети обсуждают многочисленные судебные заседания по поводу размера алиментов на детей, а также определения места их жительства. Не менее интересна пользователям интернета и личная жизнь бывших супругов.

Женатый уже Павел Прилучный не стесняется демонстрировать свою личную жизнь, а вот находящаяся в поисках любви Муцениеце подолгу скрывает свои отношения. Как стало известно из заявления Оксаны Даниеловой, адвоката Павла Прилучного, известный актер совершенно не проявляет интереса к романам своей бывшей жены. Он резко обрывает все попытки обсудить мать своих двоих детей, посколько, по словам Даниеловой, не намерен вмешиваться в ее выбор партнеров.

В настоящее время Агата Муцениеце состоит в отношениях с музыкантом Петром Дрангой. Их роман развивается довольно стремительно, и, как сообщают источники, Дранга уже успел стать частью семейного круга актрисы. Он активно проводит время с детьми Агаты, в частности, с младшей дочерью Мией, находя с ней общий язык. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Агата представляет своих детей новым избранникам. Ранее актриса была замечена в отношениях с Иваном Чуйковым, и тогда пара также не скрывала своих чувств, часто публикуя в социальных сетях совместные фотографии, на которых присутствовала и Мия.

Адвокат Даниелова особо подчеркнула, что Павел абсолютно не интересуется этими аспектами жизни Агаты. Она отметила, что у него нет ни малейшего желания следить за ее личной жизнью или как-либо комментировать ее романтические увлечения.

В то же время, взаимоотношения Павла и Агаты в вопросах, касающихся их общих детей, остаются напряженными. Старший сын бывших супругов, 14-летний Тимофей, уже более года проживает с отцом. Этот переезд произошел по инициативе самого мальчика. Однако, несмотря на то, что Тимофей выразил явное желание жить с Павлом, вопрос об официальном оформлении опеки до сих пор не решен в судебном порядке. По словам адвоката, когда возникла необходимость узаконить сложившуюся ситуацию, Агата Муцениеце отказалась подписывать необходимые документы, что усложнило процесс.

Младшая дочь, Мия, в свою очередь, поддерживает тесную связь с обоими родителями. Девочка регулярно проводит время как с мамой, так и с папой. Оксана Даниелова отметила, что Мия открытый и доверчивый ребенок, и если бы ее что-то не устраивало или беспокоило в поведении матери или ее новых партнеров, она бы обязательно рассказала об этом Павлу. Таким образом, Павел уверен, что в случае возникновения каких-либо проблем, связанных с благополучием дочери, он был бы об этом осведомлен непосредственно от нее.

В настоящее время Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судебные разбирательства, стремясь официально урегулировать вопрос опеки над Тимофеем. Позиция Павла в этом вопросе остается неизменной: он настаивает на том, что все решения, касающиеся детей, должны приниматься исключительно в их интересах и с учетом их благополучия. Он стремится к мирному и справедливому разрешению ситуации, ставя во главу угла потребности и комфорт своих детей.

Шоу-бизнес в Telegram

1 апреля 2025, 09:36
Павел Прилучный. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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