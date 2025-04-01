Судебное решение по квартире Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс: Мутная история

Почему певицу обвиняют в создании опасного прецедента?



В августе прошлого года стало известно, что Лариса Долина стала жертвой мошенников и лишилась значительной суммы денег и квартиры. Позже певица обратилась в суд с требованием вернуть недвижимость, утверждая, что во время сделки купли-продажи находилась в психически неустойчивом состоянии.

Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной, вернув ей право собственности на квартиру. Покупательница жилья, Полина Лурье, планирует обжаловать решение, считая, что Долина осознавала свои действия при продаже квартиры.

К критике решения суда присоединилась певица Вика Цыганова, которая выразила обеспокоенность прецедентом. В своем Telegram-канале она заявила, что подобное решение может создать возможность для мошеннических действий, когда сделки признаются недействительными на основании "состояния аффекта". Цыганова также предположила, что решение в пользу Долиной могло быть принято по другим, не связанным с делом обстоятельствам.

Судебное решение по квартире Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс.



"Что то мутная эта история, да и Долина видно, что то не договаривает мягко говоря", Вообще похоже на схему. Похоже Долина решила прокрутить деньги. На дурочку она не похожа, а вот под нее сыграть запросто", Это понятно, что такое с каждым может случиться. Но всё же обманули Долину, а без денег получается осталась девушка, которая тут вообще ни при чем. Разве это справедливо?" -возмущаются в Сети.

Ситуация остается напряженной, и дальнейшее развитие событий зависит от результатов апелляции, поданной Полиной Лурье.

Напомним, летом прошлого года Лариса Долина рассказала, как на протяжении нескольких месяцев взаимодействовала с мошенниками, которые обманом заставили ее продать свою квартиру, а деньги отдать им. Таким образом певица осталась без денег и без жилья.