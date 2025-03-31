Впервые мама: бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская родила дочь в 46 лет

Свою беременность Виталина тщательно скрывала. "Я не хотела делать из этого шоу, мне хватило шумихи и кривотолков во время развода с Джигарханяном, – рассказала новоиспечённая мама. – Поэтому очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность, за то, что эта информация никуда не попала и пресса меня не атаковала".
Имя отца новорожденной дочери Виталина Цымбалюк-Романовская сообщать любопытствующим не хочет. Но намекнула, что в законном браке не состоит. "Я понимаю, что лучшим отцом для меня всегда будет мой папа. Может казаться, что он обыкновенный, а со временем понимаешь, что таких пап больше нет, – говорит молодая мама. – Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно – ребенка".
"Я за год исполнила две свои давние мечты – переехала в новую квартиру, где сделала ремонт по своему вкусу, и родила дочь", – радуется Виталина.
Фамилию, имя и отчество девочки она тоже решила пока держать в тайне – не хочет ажиотажа и лишних вопросов. Зато известно, что менять давно сложившийся уклад жизни в связи с рождением малышки она не планирует – будет все так же давать частные уроки музыки и иногда выступать с концертами.