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Понедельник 31 марта

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Впервые мама: бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская родила дочь в 46 лет

Впервые мама: бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская родила дочь в 46 лет
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Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская полтора года являлась законной женой Армена Джигарханяна. Но забеременеть и родить она решилась только сейчас, спустя пять лет после смерти актера. Корреспондент "Дни.ру" первым встретил счастливую маму из роддома.

Свою беременность Виталина тщательно скрывала. "Я не хотела делать из этого шоу, мне хватило шумихи и кривотолков во время развода с Джигарханяном, – рассказала новоиспечённая мама. – Поэтому очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность, за то, что эта информация никуда не попала и пресса меня не атаковала".

Фото: Дни.ру

Имя отца новорожденной дочери Виталина Цымбалюк-Романовская сообщать любопытствующим не хочет. Но намекнула, что в законном браке не состоит. "Я понимаю, что лучшим отцом для меня всегда будет мой папа. Может казаться, что он обыкновенный, а со временем понимаешь, что таких пап больше нет, – говорит молодая мама. – Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно – ребенка".

Фото: Дни.ру

"Я за год исполнила две свои давние мечты – переехала в новую квартиру, где сделала ремонт по своему вкусу, и родила дочь", – радуется Виталина.

Фото: Дни.ру

Фамилию, имя и отчество девочки она тоже решила пока держать в тайне – не хочет ажиотажа и лишних вопросов. Зато известно, что менять давно сложившийся уклад жизни в связи с рождением малышки она не планирует – будет все так же давать частные уроки музыки и иногда выступать с концертами.

Шоу-бизнес в Telegram

31 марта 2025, 18:26
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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