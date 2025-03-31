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Понедельник 31 марта

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Татьяна Буланова разлучилась со своим молодым мужем: Держусь пока

Татьяна Буланова разлучилась со своим молодым мужем: Держусь пока
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Татьяна Буланова вышла замуж в 2023 году.

Татьяна Буланова, спустя два года после брака с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше ее почти на два десятилетия, осталась одна. Оказалось, что певица разлучена со своим любимым.

Все дело в том, что он живет в Москве, а она в Питере. Несмотря на то, что супруги видятся не так часто, как хотелось бы, певица категорически против смены места жительства.

"Мой дом – это Петербург", – утверждает Татьяна, объясняя, что Валерий уже много лет живет в Москве, куда он вернулся после шестилетнего периода проживания в Петербурге, когда они и познакомились. Валерий уговаривает супругу перебраться в столицу, но Буланова твердо стоит на своем.

"Я держусь пока, – смеется артистка". Она признает, что любит Москву, особенно в хорошую погоду, и наслаждается прогулками по ее старинным улочкам с подругой, но возвращение в Питер всегда приносит ей невероятное счастье.

По словам Булановой, молодой супруг с пониманием относится к ее нежеланию переезжать, и она называет его "золотым" мужем. Они находят возможности проводить время вместе. Недавно Валерий приезжал на концерт супруги во Владимир.
Татьяна также впервые рассказала о распределении бюджета в их семье. По ее словам, деньги Валерия считаются общими, а своими заработками она распоряжается сама. Татьяна рассказала, что ее это вполне устраивает.

Ранее певица рассказывала, что во время пандемии осталась без работы. Все финансовое бремя полностью легло на ее мужа. Буланова делилась, что Валерий буквально спас их семью.

Напомним, исполнительница вышла замуж за молодого возлюбленного в июне 2023 года. Торжественная церемония прошла в "Северной столице".

Шоу-бизнес в Telegram

31 марта 2025, 09:52
Татьяна Буланова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Певец Александр Панайотов.
Певец Денис Клявер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Певица Таисия Повалий.
Певец Руслан Алехно.
Певица Татьяна Буланова.
Певец Валерий Леонтьев.
Певица Тамара Гвердцители и молдавский наист Константин Москович.

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