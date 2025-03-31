Почуявшего свободу Петросяна застали за флиртом с молоденькой блондинкой

Евгений Петросян в настоящее время женат на Татьяне Брухуновой.

Шесть лет назад, оставив за плечами три десятилетия брака с Еленой Степаненко, Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Разница в возрасте между ними составляет 44 года, что, по мнению многих, и стало решающим фактором в выборе сатирика. Однако, кажется, 79-летнему артисту и этого мало. В сети появилось видео с поминок Бедроса Киркорова, на котором Евгений Петросян флиртует с молодой блондинкой.

На видеозаписи видно, как Петросян, сидя за столом рядом с Филиппом Киркоровым, нежно гладит девушку по лицу, голове и проводит какой-то странный обряд, произнося при этом слова, похожие на гипноз: "Посылаю вам сигнал вашего же желания... код, который будет подчиняться вашей воле". Похожу, Евгений Ваганович открыл в себе экстрасенсорные способности или включил все свои актерские способности с другим намерением.

Мнения пользователей сети также разделились. Некоторые считают, что Петросян просто пытался таким образом помочь знакомой обрести желаемое. Другие уверены, что это был лишь повод прикоснуться к привлекательной девушке и пофлиртовать с ней. В комментариях можно встретить реплики: "Облапал всю под предлогом снятия порчи?", "Прям на поминках флиртует!", "Приворот – вот сюрприз для Брухуновой?"

Филипп Киркоров, сидящий рядом со скорбным видом, старался не обращать внимания на происходящее. Владелец похоронной фирмы "Ритуал-сервис" Олег Шелягов также был явно удивлен поведением мэтра, а на вопрос не хочет ли он подвергнуться воздействию внезапно "увидящего" Петросяна, с шутками открестился.

Татьяны Брухуновой рядом с мужем в этот день не было, поэтому супруг почувствовала некую свободу в действиях. Как отреагировала супруга юмориста на его перформанс, пока неизвестно, тем более что многие пользователи сети сочли блондинку очень привлекательной.