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Пятница 28 марта

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Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов?

Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов?
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В начале 1930-х годов мир кино вступил в новую эру с появлением звука. Все наработки предыдущих лет стали казаться устаревшими, и кинематографисты столкнулись с необходимостью адаптироваться к новым условиям.

В 40-е годы были созданы такие шедевры, как "Небесный тихоход", "Молодая гвардия", "Весна" и "Кубанские казаки", которые стали любимыми у зрителей и оставили яркий след в истории кино. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете эти картины.

1. Как в фильме "Свадьба" звали жениха в исполнении Эраста Гарина?

А) Амфибрахий Иванович Ямбов

Б) Еврипид Павлович Эзопов

В) Эпаминонд Максимович Апломбов

2. Какая песня прозвучала в фильме "Два бойца"?

А) "Нам нужна одна победа"

Б) "Синий платочек"

В) "Темная ночь"

3. Что сделали герои фильма "Молодая гвардия" в день годовщины Октябрьской революции?

А) Устроили демонстрацию

Б) Развесили красные флаги

В) Запустили фейерверк

4. Где работала главная героиня фильма "Весна" Ирина Никитина?

А) В Академии Луны

Б) В Институте Солнца

В) В Звездном Университете

5. За что собирались казнить Булата Балагура в фильме "Кащей Бессмертный"?

А) За кражу ковра-самолета

Б) За порчу сапог-скороходов

В) За поджег скатерти-самобранки

Правильные ответы:

1. — В) Эпаминонд Максимович Апломбов

2. — В) "Темная ночь"

3. — Б) Развесили красные флаги

4. — Б) В Институте Солнца

5. — А) За кражу ковра-самолета

Шоу-бизнес в Telegram

28 марта 2025, 16:43
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке

Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке
Советские фильмы оставили нам не только визуальные образы, но и незабываемые реплики, которые стали частью культурного наследия. Если убрать остроумные фразы и колкие шутки, перед нами предстанет совершенно иное кино.

Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов

Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов
Советские фильмы подарили нам множество незабываемых песен, которые до сих пор звучат на семейных праздниках и в караоке. Эти мелодии стали настоящими хитами, и многие из нас поют их с удовольствием, не задумываясь о том, кто стоит за их созданием.

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию
Если вы являетесь поклонником советского кино, то у вас есть отличный шанс проверить свои знания. Попробуйте угадать фильмы по коротким описаниям. В этом тесте вам предстоит выбрать правильный вариант ответа на основе лаконичного описания каждого фильма.

Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов

Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов
Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в фильмах советской эпохи. Попробуйте угадать город, изображенный на кадре из известных картин, снятых в СССР. Советские фильмы часто снимались в уникальных местах, которые стали символами целых эпох.

Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР

Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР
Проверим, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы. Данный тест – для настоящих знатоков классики кино. Если вы помните, что говорили Шурик и Штирлиц, то это испытание для вас.

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