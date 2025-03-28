Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов?

В 40-е годы были созданы такие шедевры, как "Небесный тихоход", "Молодая гвардия", "Весна" и "Кубанские казаки", которые стали любимыми у зрителей и оставили яркий след в истории кино. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете эти картины.
1. Как в фильме "Свадьба" звали жениха в исполнении Эраста Гарина?
А) Амфибрахий Иванович Ямбов
Б) Еврипид Павлович Эзопов
В) Эпаминонд Максимович Апломбов
2. Какая песня прозвучала в фильме "Два бойца"?
А) "Нам нужна одна победа"
Б) "Синий платочек"
В) "Темная ночь"
3. Что сделали герои фильма "Молодая гвардия" в день годовщины Октябрьской революции?
А) Устроили демонстрацию
Б) Развесили красные флаги
В) Запустили фейерверк
4. Где работала главная героиня фильма "Весна" Ирина Никитина?
А) В Академии Луны
Б) В Институте Солнца
В) В Звездном Университете
5. За что собирались казнить Булата Балагура в фильме "Кащей Бессмертный"?
А) За кражу ковра-самолета
Б) За порчу сапог-скороходов
В) За поджег скатерти-самобранки
Правильные ответы:
1. — В) Эпаминонд Максимович Апломбов
2. — В) "Темная ночь"
3. — Б) Развесили красные флаги
4. — Б) В Институте Солнца
5. — А) За кражу ковра-самолета