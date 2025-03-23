Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР

Если вы помните, что говорили Шурик и Штирлиц, то это испытание для вас. У вас есть всего пять минут, чтобы ответить на вопросы и проверить свои знания.
1. "В моем доме попрошу не выражаться!", — ошибочная цитата из "Кавказской пленницы". Как было в оригинале?
А) "В моем доме попрошу без выражений!"
Б) "В моем доме не выражаться!"
В) "В моем доме лучше так не выражаться!"
2. "Ну ты, это, заходи, если что". Как было в мультике "Жил-был пес"?
А) "Спасибо. Ты заходи, если что"
Б) "Давай, заходи как-нибудь"
В) "Ты заходи в случае чего"
3. "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". В клубе "Картонажник", где Остап Бендер демонстрировал мастерство игры в шахматы, фраза звучала иначе. Как?
А) "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих"
Б) "Спасение утопающих — последнее дело"
В) "Спасение утопающих – за самими утопающими"
4. С утопающими разобрались. А что было не так с туфлей?
А) "Упс, моя, спасибо"
Б) "Мое, спасибо"
В) "Ой, моя же, спасибо"
5. "Ну и рожа у тебя, Шарапов". Где ошибка в цитате из фильма "Место встречи изменить нельзя"?
А) "Ну и видок у тебя, Володя!"
Б) "Ну и видок у тебя, Володя, что за рожа!"
В) "Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!"
Правильные ответы:
1. — Б) "В моем доме не выражаться!"
2. — А) "Спасибо. Ты заходи, если что"
3. — А) "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих"
4. — Б) "Мое, спасибо"
5. — В) "Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!"