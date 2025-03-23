Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР

Проверим, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы. Данный тест – для настоящих знатоков классики кино.

Если вы помните, что говорили Шурик и Штирлиц, то это испытание для вас. У вас есть всего пять минут, чтобы ответить на вопросы и проверить свои знания.

1. "В моем доме попрошу не выражаться!", — ошибочная цитата из "Кавказской пленницы". Как было в оригинале?

А) "В моем доме попрошу без выражений!"

Б) "В моем доме не выражаться!"

В) "В моем доме лучше так не выражаться!"

2. "Ну ты, это, заходи, если что". Как было в мультике "Жил-был пес"?

А) "Спасибо. Ты заходи, если что"

Б) "Давай, заходи как-нибудь"

В) "Ты заходи в случае чего"

3. "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". В клубе "Картонажник", где Остап Бендер демонстрировал мастерство игры в шахматы, фраза звучала иначе. Как?

А) "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих"

Б) "Спасение утопающих — последнее дело"

В) "Спасение утопающих – за самими утопающими"

4. С утопающими разобрались. А что было не так с туфлей?

А) "Упс, моя, спасибо"

Б) "Мое, спасибо"

В) "Ой, моя же, спасибо"

5. "Ну и рожа у тебя, Шарапов". Где ошибка в цитате из фильма "Место встречи изменить нельзя"?

А) "Ну и видок у тебя, Володя!"

Б) "Ну и видок у тебя, Володя, что за рожа!"

В) "Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!"

Правильные ответы:

1. — Б) "В моем доме не выражаться!"

2. — А) "Спасибо. Ты заходи, если что"

3. — А) "Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих"

4. — Б) "Мое, спасибо"

5. — В) "Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!"