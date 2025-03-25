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Вторник 25 марта

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Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки

Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки
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В столице сегодня прощаются с Народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Корреспондент "Дни.ру" тоже подошел к гробу звезды.

Звезда фильма "Гусарская баллада" умерла 22 марта на 86 году жизни. В последние годы она жила в пансионате администрации президента "Сосны". А последние дни актриса провела в хосписе – у нее было два вида рака. В том числе и макроглобулинемия Вальденстрема – это злокачественное заболевание крови. Звезде был присвоен паллиативный статус – вылечить даже при помощи "химии" ее было уже невозможно..

Отпевали ее в Храме Святителя Николая на Трех Горах, где Лариса Голубкина была прихожанкой и куда ходила на исповеди и причастие святыми дарами. Настоятель храма служил теперь тут заупокойную литургию по новопреставленной рабе Божией Ларисе.

Перед тем, как закрыть дорогого крышку, он положил в руку покойнице свернутую разрешительную грамоту с молитвой.

Андрей Малахов у гроба. Фото: Дни.ру

Эта бумага считается пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. "Она теперь его гражданка", – пояснил священник. Речь в разрешительной молитве, или в "подорожной", как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении. После этого покойницу предали земле.

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25 марта 2025, 14:40
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

Борис Ливанов с дочерью Евой и невестой Марией Голубкиной.
Никита Михалков и Мария Лемешева.
Актриса Елизавета Арзамасова.
Илья Бачурин и Надежда Сысоева.
Артистка Теона Дольникова.
Режиссер Светлана Дружинина.
Актриса Жанна Эппле со спутником.
Актриса Вера Глаголева.
Редкие гости тусовок шоумен Александр Гордон с женой.
Актриса Анна Горшкова.
Звезда "Интернов" Светлана Камынина.
Режиссер Алла Сурикова в окружении актеров Вячеслава Гришечкина и Владимира Стеклова.
Актриса Ирина Лачина.
Константин и Ирина Крюковы.
Актер Юрий Колокольников.
Стилист Влад Лисовец.
Актриса Наталья Лесниковская.
Актриса Елена Захарова.
Актрисы Любовь Толкалина и Эвелина Бледанс.
Ожидающая четвертого ребенка актриса Глафира Тарханова с супругом.
Актриса Вера Сотникова.
Актриса Катерина Шпица.
Певица Александра Савельева с супругом, актером Кириллом Сафоновым.
Актриса Дарья Повереннова.
Актер Дмитрий Певцов.
Певица Кристина Орбакайте.
Актриса Ирина Мирошниченко.
Актер Александр Олешко и диктор Анна Шатилова.
Актер и ведущий Дмитрий Мамаев.

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