Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки

В столице сегодня прощаются с Народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Корреспондент "Дни.ру" тоже подошел к гробу звезды.

Звезда фильма "Гусарская баллада" умерла 22 марта на 86 году жизни. В последние годы она жила в пансионате администрации президента "Сосны". А последние дни актриса провела в хосписе – у нее было два вида рака. В том числе и макроглобулинемия Вальденстрема – это злокачественное заболевание крови. Звезде был присвоен паллиативный статус – вылечить даже при помощи "химии" ее было уже невозможно..

Отпевали ее в Храме Святителя Николая на Трех Горах, где Лариса Голубкина была прихожанкой и куда ходила на исповеди и причастие святыми дарами. Настоятель храма служил теперь тут заупокойную литургию по новопреставленной рабе Божией Ларисе.

Перед тем, как закрыть дорогого крышку, он положил в руку покойнице свернутую разрешительную грамоту с молитвой.

Эта бумага считается пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. "Она теперь его гражданка", – пояснил священник. Речь в разрешительной молитве, или в "подорожной", как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении. После этого покойницу предали земле.