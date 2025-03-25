37-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом

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Вторник 25 марта

12:29Собянин: Москва развивает уникальную программу профориентации для 9-классников 12:1137-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом 11:59В гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной 11:07Сын Алибасова прошелся крепким словцом по Федосеевой-Шукшиной: Живет в нищете 10:10Своенравный сын Рудковской и Плющенко пошел против родителей: До победного! 09:07"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев 08:45У скандалиста Башарова нашли более 800 штрафов за нарушения ПДД 06:28Борисова откровенно рассказала о борьбе с серьезной болезнью: Тяжело даже говорить 03:42Ковальчук оказалась под жестким прессингом матери Харламова после свадьбы 00:17Бородина обрушилась на уколовших ее россиянок: Так сложно радоваться успехам других? 23:40Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе 21:20Олег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости 20:30Актер Жерар Депардье опять вляпался в позорную историю 19:56Об уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда 19:27Блогер Дмитрий Пучков встретился с молодежью в Подмосковье 18:20Адвокат рассказал, может ли Пугачева претендовать на наследство Бедроса Киркорова 16:54Сергей Лазарев поделился своим горем с публикой: Я так много никогда не плакал 16:34Отар Кушанашвили раскрыл странный запрет врачей после победы над раком 15:25Телеведущая Елена Малышева разрыдалась в эфире Первого канала: Я не могу 14:09Официально: Осужденный за смертельное ДТП Ефремов выходит на свободу по УДО 13:52Бедрос Киркоров перед смертью успел раскрыть главный секрет всей своей жизни 13:52Заключенный Ефремов из-за решетки прилюдно назвал своего главного врага 13:37Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов 12:15"Это просто ужас!": Александр Шоуа из "Непары" три дня провел под капельницами 12:09Беременность помешала Иде Галич организовать пышную свадьбу 10:57Уехавшая от мужа Саша Савельева не смогла сдержать слез после родов 09:25Близкий друг семьи раскрыл причину увольнения сиделки покойного Киркорова 09:13Лолита рассказала о половом воспитании 26-летней дочери 08:28Резко постаревшая после рождения дочери 45-летняя Орлова вызвала тревогу 06:42Ким Кардашьян и Джессика Альба: 6 звезд, которые загорают круглый год 03:36Самооценка: что это, на что влияет, как ее повысить и нужно ли? 00:21Психология отношений в паре: как выстроить прочную связь и решать конфликтные ситуации 16:4355-летняя Бледанс раскрыла главный секрет своей точеной фигуры 16:27Данко о своих бывших: "С этими тварями ничего общего иметь не хочу" 14:19Боярская раскрыла свой семейный ритуал: Практически каждый вечер 12:21Покинувшая Россию Бородина сообщила о жутком инциденте: Думала, что голова лопнет 10:07Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР 06:21Алсу в траурном виде встревожила россиян после развода с Абрамовым: Я себе чужая 03:26Дочь Брюса Уиллиса раскрыла свежие данные о состоянии тяжелобольного актера 00:38Соседство с Ефремовым обошлось простому россиянину в несколько миллионов рублей 16:43Озвучено убедительное доказательство скорого развода Меган Маркл и принца Гарри 16:08"Весила уже 30 килограммов": появились жуткие подробности ухода измученной раком Голубкиной 14:37Милявская сделала заявление о своем провале: Надеюсь, не будет никаких драк 12:14Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами 12:09Срочно: в возрасте 85 лет умерла актриса Лариса Голубкина 10:06У вышедшей на сцену в странно состоянии Глюкозы потребовали вернуть деньги зрителям 06:42Открылась неожиданная правда о знакомстве Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой 03:02Певица Нюша сделала важное признание об опозорившемся Егоре Криде 00:37Ироничная проза: 5 книг, в которых истинный смысл скрыт за фасадом насмешки 22:21Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь
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37-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом

37-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом
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Эд Вествик, знаменитый благодаря своей роли Чака Баса в культовом сериале "Сплетница", стал отцом.

Эта радостная новость стала настоящим сюрпризом для фанатов, которые следили за карьерой и личной жизнью звезды. 37-летний актер поделился счастливыми моментами в социальных сетях, опубликовав трогательные фотографии с женой Эми Джексон и их новорожденным сыном. Пара выбрала двойное имя для малыша — Оскар-Александр.

Роман Эда и Эми развивался стремительно: в начале прошлого года стало известно о их помолвке, затем летом они обменялись клятвами в живописной Италии. Всего через несколько месяцев после свадьбы пара объявила о том, что ожидает ребенка, передает женский журнал Клео.ру.

Для Эда это первый опыт отцовства, в то время как Эми уже воспитывает пятилетнего сына от предыдущих отношений. Интересно, что до встречи с Вествиком Эми планировала выйти замуж за Джорджа Панайоту, наследника британского миллионера, но эта свадьба так и не состоялась.

Стоит отметить, что Вествик не только привлекал внимание своим харизматичным образом на экране, но и имел несколько громких романов. Он встречался с коллегой по "Сплетнице" Джессикой Зор, а также с моделями Тамарой Франческони и Рени Даймонд. Теперь же актер готов начать новую главу своей жизни в роли заботливого отца.

Интересно, что "Сплетница" продолжает оставаться актуальной даже после своего завершения. На днях стало известно, что еще один актер из этого сериала, исполнивший роль Дэна Хамфри, также готовится стать папой.

Шоу-бизнес в Telegram

25 марта 2025, 12:11
Эд Вествик. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

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