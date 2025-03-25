37-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом

Эд Вествик, знаменитый благодаря своей роли Чака Баса в культовом сериале "Сплетница", стал отцом.

Эта радостная новость стала настоящим сюрпризом для фанатов, которые следили за карьерой и личной жизнью звезды. 37-летний актер поделился счастливыми моментами в социальных сетях, опубликовав трогательные фотографии с женой Эми Джексон и их новорожденным сыном. Пара выбрала двойное имя для малыша — Оскар-Александр.

Роман Эда и Эми развивался стремительно: в начале прошлого года стало известно о их помолвке, затем летом они обменялись клятвами в живописной Италии. Всего через несколько месяцев после свадьбы пара объявила о том, что ожидает ребенка, передает женский журнал Клео.ру.

Для Эда это первый опыт отцовства, в то время как Эми уже воспитывает пятилетнего сына от предыдущих отношений. Интересно, что до встречи с Вествиком Эми планировала выйти замуж за Джорджа Панайоту, наследника британского миллионера, но эта свадьба так и не состоялась.

Стоит отметить, что Вествик не только привлекал внимание своим харизматичным образом на экране, но и имел несколько громких романов. Он встречался с коллегой по "Сплетнице" Джессикой Зор, а также с моделями Тамарой Франческони и Рени Даймонд. Теперь же актер готов начать новую главу своей жизни в роли заботливого отца.

Интересно, что "Сплетница" продолжает оставаться актуальной даже после своего завершения. На днях стало известно, что еще один актер из этого сериала, исполнивший роль Дэна Хамфри, также готовится стать папой.