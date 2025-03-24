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Понедельник 24 марта

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Бедрос Киркоров перед смертью успел раскрыть главный секрет всей своей жизни

Бедрос Киркоров перед смертью успел раскрыть главный секрет всей своей жизни
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Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

Весна в жизни Филиппа Киркорова – время драматичное. В апреле 1994 года он похоронил маму. В марте 2025-го остался и без отца. И сегодня, накануне 9 дней со дня смерти Бедроса Киркорова, время вспомнить Народного артиста России.

В шоу-бизнесе редко встретишь звезду с безупречной репутацией, совестью и четкой гражданской позицией. Бедрос Киркоров ими обладал. Он хотя и родился в Болгарии, но его судьба связана с Россией. В Москву он приехал в 30 лет. Работал с оркестрами Федосеева, Силантьева, Утесова, пел о советско-болгарской дружбе. И всю жизнь не просто развлекал людей, но понимал, что быть артистом – это миссия.

Бедрос выступал с благотворительными концертами, участвовал в сборе средств в фонд возведения памятника на Поклонной горе, давал шефские концерты в Домах ветеранов войны, на свои деньги установил памятник герою руссо-турецкой войны Павлу Калитину. Когда Болгария начала проводить недружественную по отношению к России политику, Бедрос очень переживал. И возмущался, когда "братушки" хотели снести "Алеше" в Пловдиве, когда оскверняли этот памятник советским освободителям. Во-многом, благодаря Киркорову памятник уцелел.

А еще он до последних дней вел активную жизнь – сидел в жюри фестивалей и конкурсов, посещал выставки и модные показы. Бедрос Киркоров любил жизнь и хотел жить.

В 90 лет выходить на сцену, быть в здравом уме и трезвой памяти, сохранить чувство юмора – это дорогого стоит. Он радовался успехам сына, хотя мог и покритиковать его за костюм, какую-то фразу, поступок, песню. Никогда не кривил душой и был человеком очень прямым.

Фото: Дни.ру

А перед смертью 92-летний артист успел раскрыть главный секрет всей своей жизни: "Надо никому ничего плохого не делать. А делать только хорошо. Тогда Бог и вся жизнь вас вознаградят. Кроме того, я каждый день по 45 минут занимаюсь гимнастикой, принимаю контрастный душ. А еще советую не злоупотреблять спиртным. Особенно мужчинам".

Шоу-бизнес в Telegram

24 марта 2025, 13:52
Фото: Дни.ру
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Черный от горя Киркорова расплакался у гроба отца

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Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

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