Актер Жерар Депардье опять вляпался в позорную историю

В 2013 году актер Жерар Депардье стал российским гражданином.

Знаменитый французский актер Жерар Депардье вляпался в позорную историю. Комитет по расследованию обвиняет знаменитость в сексуальных домогательствах. По данным СМИ это произошло в 2021 году на съемках киноленты "Зеленые ставни".

По заявлениям следствия, от неподобающего поведения актера пострадали две женщины – декоратор и ассистент режиссера. Депардье категорически отрицает все выдвинутые обвинения, и его позицию публично поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и более шестидесяти деятельниц киноиндустрии.

Судебные слушания по этому делу пройдут в течение двух дней. Ранее процесс уже откладывался из-за неявки Депардье. В то же время продолжается разбирательство по другим резонансным делам, в которых фигурирует актер, включая обвинение в изнасиловании от актрисы Шарлотты Арну и заявления о домогательствах от тринадцати других женщин.

Эти скандалы уже негативно сказались на карьере Депардье: он был лишен ряда наград, а французские телеканалы сократили показ фильмов с его участием. Юристы подчеркивают, что предстоящий судебный процесс имеет важное значение для французского кинематографа, где долгое время предпочитали не замечать неподобающее поведение знаменитостей.

