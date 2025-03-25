Борисова откровенно рассказала о борьбе с серьезной болезнью: Тяжело даже говорить

Дана Борисова поделилась подробностями о своей борьбе с биполярным расстройством.

После успешной борьбы с наркозависимостью в 2017 году, когда телеведущая открыто говорила о своих проблемах на телевидении, жизнь подарила ей новое испытание. В 2019 году ей поставили диагноз, который навсегда изменил её восприятие реальности. В свежем интервью Дана рассказала о своем состоянии и о том, как она справляется с недугом.

"Когда я принимаю таблетки, все более-менее нормально. Но даже на терапии бывают моменты, когда мне действительно плохо. Я заметила, что у меня есть определенные периоды обострения: это происходит два месяца после 15 мая и 15 августа. В такие времена мне тяжело даже говорить, каждое слово дается с трудом. Я боюсь выходить из дома и могу неделями не покидать квартиру", — призналась она.

Телеведущая вспомнила о самых сложных моментах своей жизни, когда не могла контролировать свое состояние.

"Бывали случаи, когда я теряла память. Однажды я целый месяц не могла вспомнить, кто я и где нахожусь. Я посещала ненужные процедуры в косметологической клинике и потратила на это больше миллиона рублей. В какой-то момент я очнулась в Таиланде, сидя в аэропорту среди тайцев", — поведала знаменитость.

При этом Борисова подчеркнула важность постоянной терапии: "Я уже шесть лет принимаю лекарства каждый день. Это заболевание неизлечимо, и пропускать прием нормотимиков для меня опасно — иначе я могу впасть в депрессию". Однако она также отметила, что такие состояния стали случаться реже благодаря медикаментам.