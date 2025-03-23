Боярская раскрыла свой семейный ритуал: Практически каждый вечер

Елизавета Боярская поделилась с журналистами интересной семейной традицией, которая помогает ей и ее близким поддерживать крепкие связи.

На премьере нового сериала "Опасная Близость", где она сыграла одну из центральных ролей, актриса рассказала о том, как почти каждый вечер в её семье проходит совместный разговор. Этот ритуал стал неотъемлемой частью их жизни и помогает всем членам семьи делиться своими переживаниями.

"Практически каждый вечер мы собираемся вместе и обсуждаем, как прошел день, что нового произошло, что запомнилось, что огорчило или, наоборот, порадовало", — поделилась Елизавета.

Такой подход позволяет каждому члену семьи чувствовать себя услышанным и важным. Актриса подчеркнула, что это особенно важно для ее сыновей: старшего Андрея, которому в этом году исполнилось 13 лет, и младшего Григория, родившегося в 2018 году. Боярская отметила, что в переходный период подросткового возраста родителям необходимо быть особенно чуткими и внимательными к своим детям.

Интересно, что стиль воспитания, который выбирает Елизавета, контрастирует с образом ее героини в сериале. В "Опасной Близости" она играет строгую мать, которая пытается контролировать жизнь своей дочери и навязывает ей идеалы "правильного поведения". Такой подход к общению с подростками часто приводит к конфликтам и недопониманию. Боярская считает, что важно не просто указывать на ошибки, а вести открытый диалог, где каждый может выразить свое мнение.