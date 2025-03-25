Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем

Ранее Сергей Бурунов рассказал, что не готов тратить свое время на непонятные спектакли.

Известный актер Сергей Бурунов откровенно поделился с журналистами, рассказом о своих сложных отношениях с алкоголем. Много лет актер не мог отказаться от спиртного и вот уже на протяжении шести лет сохраняет трезвость.

В интервью Бурунов с иронией признался в своей "нежной привязанности" к спиртному, а также поделился, что пил много и активно, и алкоголь буквально стал самой большой частью его жизни.

"Понимал, что это на всю жизнь", – рассказал артист, намекая на то, насколько глубоко алкоголь вошел в его жизнь.

По словам Бурунова, осознание того, что алкоголь оказался сильнее его, стало ключевым моментом на пути к выздоровлению. Мотивация была предельно жесткой: жизнь или смерть. В какой-то момент актер остро почувствовал, что спиртное начинает управлять его жизнью, полностью подчинять себе. Тогда он решил побороть страшную зависимость, поскольку не терпит, когда им кто-то командует.

Стоит отметить, что ранее Сергей Бурунов также выразил свое критическое отношение к современным театральным постановкам. Звезда популярных сериалов "Полицейский с Рублевки" и нашумевшего "Слово пацана" признался, что не готов тратить три часа своего времени на спектакль, смысл которого остается для него совершенно непонятным.

