Ефремов выходит на свободу по УДО Тесты Почему уволили сиделку покойного Киркорова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Вторник 25 марта

20:14 Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем 19:01Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением 18:33"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 18:03Избранник дочери Волочковой оказался злостным должником 17:19Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 16:34Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила 16:09"Боже упаси, с русскими ругаться": Повалий позлила всех врагов России 15:35Стало известно, почему Ефремов может вернуться в колонию 15:00Вопросы комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды обсудили на конференции в Москве 14:40Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки 14:19Киркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца 13:25Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию 12:29Собянин: Москва развивает уникальную программу профориентации для 9-классников 12:1137-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом 11:59В гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной 11:07Сын Алибасова прошелся крепким словцом по Федосеевой-Шукшиной: Живет в нищете 10:10Своенравный сын Рудковской и Плющенко пошел против родителей: До победного! 09:07"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев 08:45У скандалиста Башарова нашли более 800 штрафов за нарушения ПДД 06:28Борисова откровенно рассказала о борьбе с серьезной болезнью: Тяжело даже говорить 03:42Ковальчук оказалась под жестким прессингом матери Харламова после свадьбы 00:17Бородина обрушилась на уколовших ее россиянок: Так сложно радоваться успехам других? 23:40Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе 21:20Олег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости 20:30Актер Жерар Депардье опять вляпался в позорную историю 19:56Об уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда 19:27Блогер Дмитрий Пучков встретился с молодежью в Подмосковье 18:20Адвокат рассказал, может ли Пугачева претендовать на наследство Бедроса Киркорова 16:54Сергей Лазарев поделился своим горем с публикой: Я так много никогда не плакал 16:34Отар Кушанашвили раскрыл странный запрет врачей после победы над раком 15:25Телеведущая Елена Малышева разрыдалась в эфире Первого канала: Я не могу 14:09Официально: Осужденный за смертельное ДТП Ефремов выходит на свободу по УДО 13:52Бедрос Киркоров перед смертью успел раскрыть главный секрет всей своей жизни 13:52Заключенный Ефремов из-за решетки прилюдно назвал своего главного врага 13:37Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов 12:15"Это просто ужас!": Александр Шоуа из "Непары" три дня провел под капельницами 12:09Беременность помешала Иде Галич организовать пышную свадьбу 10:57Уехавшая от мужа Саша Савельева не смогла сдержать слез после родов 09:25Близкий друг семьи раскрыл причину увольнения сиделки покойного Киркорова 09:13Лолита рассказала о половом воспитании 26-летней дочери 08:28Резко постаревшая после рождения дочери 45-летняя Орлова вызвала тревогу 06:42Ким Кардашьян и Джессика Альба: 6 звезд, которые загорают круглый год 03:36Самооценка: что это, на что влияет, как ее повысить и нужно ли? 00:21Психология отношений в паре: как выстроить прочную связь и решать конфликтные ситуации 16:4355-летняя Бледанс раскрыла главный секрет своей точеной фигуры 16:27Данко о своих бывших: "С этими тварями ничего общего иметь не хочу" 14:19Боярская раскрыла свой семейный ритуал: Практически каждый вечер 12:21Покинувшая Россию Бородина сообщила о жутком инциденте: Думала, что голова лопнет 10:07Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР 06:21Алсу в траурном виде встревожила россиян после развода с Абрамовым: Я себе чужая
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем

Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем
104

Ранее Сергей Бурунов рассказал, что не готов тратить свое время на непонятные спектакли.

Известный актер Сергей Бурунов откровенно поделился с журналистами, рассказом о своих сложных отношениях с алкоголем. Много лет актер не мог отказаться от спиртного и вот уже на протяжении шести лет сохраняет трезвость.

В интервью Бурунов с иронией признался в своей "нежной привязанности" к спиртному, а также поделился, что пил много и активно, и алкоголь буквально стал самой большой частью его жизни.

"Понимал, что это на всю жизнь", – рассказал артист, намекая на то, насколько глубоко алкоголь вошел в его жизнь.

По словам Бурунова, осознание того, что алкоголь оказался сильнее его, стало ключевым моментом на пути к выздоровлению. Мотивация была предельно жесткой: жизнь или смерть. В какой-то момент актер остро почувствовал, что спиртное начинает управлять его жизнью, полностью подчинять себе. Тогда он решил побороть страшную зависимость, поскольку не терпит, когда им кто-то командует.

Стоит отметить, что ранее Сергей Бурунов также выразил свое критическое отношение к современным театральным постановкам. Звезда популярных сериалов "Полицейский с Рублевки" и нашумевшего "Слово пацана" признался, что не готов тратить три часа своего времени на спектакль, смысл которого остается для него совершенно непонятным.

Шоу-бизнес в Telegram

25 марта 2025, 20:14
Сергей Бурунов. Фото: Youtube / @NadinStrelets
VK Видео✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Счастливый Бурунов и избежавший наказания Паль оторвались на закрытой вечеринке

Актриса Катерина Шпица с мужем. Фото: пресс-служба
Актер Егор Корешков. Фото: пресс-служба
Варвара Шмыкова и Даниил Радлов. Фото: пресс-служба
Актриса Анна Банщикова. Фото: пресс-служба
Актер Александр Робак. Фото: пресс-служба
Режиссер Юрий Быков. Фото: пресс-служба
Актер Павел Деревянко. Фото: пресс-служба
Актер Александр Паль. Фото: пресс-служба
Актер Денис Шведов. Фото: пресс-служба
Актриса Марина Зудина. Фото: пресс-служба
Певица Алена Свиридова. Фото: пресс-служба
Актер Павел Табаков. Фото: пресс-служба
Актриса Ольга Сутулова. Фото: пресс-служба
Актер Петр Федоров. Фото: пресс-служба
Актриса Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба
Актер Сергей Бурунов. Фото: пресс-служба

По теме

Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму

Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму

Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением

Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением
Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцем. В столице прошла премьера комедийного сериала "Актерище" с участием Дмитрия Нагиева в ключевой роли.

"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин

"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин
Музыкальный мир переживает потерю талантливого композитора. Сегодня стало известно о кончине известного музыканта, певца, композитора и поэта-песенника Александра Кузьмина.

Избранник дочери Волочковой оказался злостным должником

Избранник дочери Волочковой оказался злостным должником
Анастасия Волочкова благословила брак дочери. Предстоящее бракосочетание дочери Анастасии Волочковой оказалось в центре внимания общественности, в первую очередь, из-за скандальных слухов, окружающих торжество.

Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте

Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте
Юрий Назаров раскрыл семейную тайну. 15 марта 2024 года ушел из жизни выдающийся актер Александр Ширвиндт, чье имя было синонимом целой эпохи в отечественном театре и кино.

Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила

Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила
Аврора Киба рассказала о своих отношениях с певцом. В откровенном интервью с журналистами юная избранница Григория Лепса Аврора Киба поделилась своими размышлениями об отношениях.

Выбор читателей

24/03ПндЗаключенный Ефремов из-за решетки прилюдно назвал своего главного врага 25/03Втр"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев 25/03ВтрВ гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной 24/03ПндОлег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости 24/03ПндОб уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда 24/03ПндОтар Кушанашвили раскрыл странный запрет врачей после победы над раком