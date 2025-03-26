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Среда 26 марта

12:01Погоревавшая после смерти бывшего мужа Седокова вернулась к веселью и радости 10:51"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками 10:26На mos.ru начали показывать Тити онлайн 09:53Готовящемуся выйти на свободу Ефремову предрекли блистательную карьеру в кино 08:51Алсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым 06:47Анджелина Джоли впала в тоску из-за внезапно покинувшего ее сына 03:19"Теряет связь с реальностью": близкий друг принцессы Дианы вынес вердикт Меган Маркл 00:22Костенко крепко приложили за слишком скромный подарок для Тарасова 20:57Всероссийское общество слепых почтило память павших, возложив цветы к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены 20:14 Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем 19:01Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением 18:33"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 18:03Избранник дочери Волочковой оказался злостным должником 17:19Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 16:34Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила 16:09"Боже упаси, с русскими ругаться": Повалий позлила всех врагов России 15:35Стало известно, почему Ефремов может вернуться в колонию 15:00Вопросы комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды обсудили на конференции в Москве 14:40Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки 14:19Киркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца 13:25Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию 12:29Собянин: Москва развивает уникальную программу профориентации для 9-классников 12:1137-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом 11:59В гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной 11:07Сын Алибасова прошелся крепким словцом по Федосеевой-Шукшиной: Живет в нищете 10:10Своенравный сын Рудковской и Плющенко пошел против родителей: До победного! 09:07"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев 08:45У скандалиста Башарова нашли более 800 штрафов за нарушения ПДД 06:28Борисова откровенно рассказала о борьбе с серьезной болезнью: Тяжело даже говорить 03:42Ковальчук оказалась под жестким прессингом матери Харламова после свадьбы 00:17Бородина обрушилась на уколовших ее россиянок: Так сложно радоваться успехам других? 23:40Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе 21:20Олег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости 20:30Актер Жерар Депардье опять вляпался в позорную историю 19:56Об уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда 19:27Блогер Дмитрий Пучков встретился с молодежью в Подмосковье 18:20Адвокат рассказал, может ли Пугачева претендовать на наследство Бедроса Киркорова 16:54Сергей Лазарев поделился своим горем с публикой: Я так много никогда не плакал 16:34Отар Кушанашвили раскрыл странный запрет врачей после победы над раком 15:25Телеведущая Елена Малышева разрыдалась в эфире Первого канала: Я не могу 14:09Официально: Осужденный за смертельное ДТП Ефремов выходит на свободу по УДО 13:52Бедрос Киркоров перед смертью успел раскрыть главный секрет всей своей жизни 13:52Заключенный Ефремов из-за решетки прилюдно назвал своего главного врага 13:37Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов 12:15"Это просто ужас!": Александр Шоуа из "Непары" три дня провел под капельницами 12:09Беременность помешала Иде Галич организовать пышную свадьбу 10:57Уехавшая от мужа Саша Савельева не смогла сдержать слез после родов 09:25Близкий друг семьи раскрыл причину увольнения сиделки покойного Киркорова 09:13Лолита рассказала о половом воспитании 26-летней дочери 08:28Резко постаревшая после рождения дочери 45-летняя Орлова вызвала тревогу
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"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками

"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками
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6 апреля Денису Кляверу исполнился 50 лет. Накануне полувекового юбилея с музыкантом за кулисами концерта лауреатов "Золотого граммофона" в Петербурге встретился корреспондент "Дни.ру"

"В этом году планирую огромное количество дуэтов, песен, сольных концертов по стране, а 11 октября в БКЗ "Октябрьский" будет празднование моего юбилея – представим большое яркое шоу, – рассказал Клявер. – Ведь мечты должны сбываться".

А вот в день самого юбилея 6 апреля Клявер ничего глобального не планирует. "Наверное, я проведу этот день в родном Петербурге с мамой, с семьей, очень узким кругом", – говорит он.

Но что можно подарить человеку, у которого все есть? "Я собираю конструкторы, собираю виниловые пластинки, собираю модельки машинок 1:18 – это так классно! – улыбается он. – У меня есть особая комната в студии для всего этого, которую я называю "Игровая 49-летнего мальчика".

При этом Денис не верит, что ему вот-вот стукнет 50 – в душе и внешне он намного моложе.

"По ощущению мне лет 25. А круглая дата – это мотивация быть смелее", – говорит артист.

Фото: Дни.ру

На нашей эстраде он считается обладателем одного из самых красивых тел. "Его поддерживать в форме с годами не становится труднее – надо только не жрать, не курить, не бухать и периодически заниматься спортом, – признается артист. – Но для меня главный спорт – это сцена, где сгорает огромное количество калорий".

Шоу-бизнес в Telegram

26 марта 2025, 10:51
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

Денис Клявер: чем живут и занимаются дети экс-солиста группы "Чай вдвоем"

Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/
Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/
Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/
Фото: instagram.com/irishkaklyaver/

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