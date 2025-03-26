"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками

6 апреля Денису Кляверу исполнился 50 лет. Накануне полувекового юбилея с музыкантом за кулисами концерта лауреатов "Золотого граммофона" в Петербурге встретился корреспондент "Дни.ру"

"В этом году планирую огромное количество дуэтов, песен, сольных концертов по стране, а 11 октября в БКЗ "Октябрьский" будет празднование моего юбилея – представим большое яркое шоу, – рассказал Клявер. – Ведь мечты должны сбываться".

А вот в день самого юбилея 6 апреля Клявер ничего глобального не планирует. "Наверное, я проведу этот день в родном Петербурге с мамой, с семьей, очень узким кругом", – говорит он.

Но что можно подарить человеку, у которого все есть? "Я собираю конструкторы, собираю виниловые пластинки, собираю модельки машинок 1:18 – это так классно! – улыбается он. – У меня есть особая комната в студии для всего этого, которую я называю "Игровая 49-летнего мальчика".

При этом Денис не верит, что ему вот-вот стукнет 50 – в душе и внешне он намного моложе.

"По ощущению мне лет 25. А круглая дата – это мотивация быть смелее", – говорит артист.

На нашей эстраде он считается обладателем одного из самых красивых тел. "Его поддерживать в форме с годами не становится труднее – надо только не жрать, не курить, не бухать и периодически заниматься спортом, – признается артист. – Но для меня главный спорт – это сцена, где сгорает огромное количество калорий".