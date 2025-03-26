В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам

Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками печальной новостью.

В семье Ляйсан Утяшевой большое горе. Супруга Павла Воли поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале печальной новостью: она готовится к похоронам.

Бывшая гимнастка сообщила, что скончался ее любимый дедушка, Султангарей Кираев. Спортсменка не стала раскрывать причину смерти, но отметила, что 15 апреля дедушке исполнилось бы 89 лет.

Султангарей Адилгареевич Кираев проживал в живописном селе Раевка Альшеевского района, что в Башкирии. Несмотря на почтенный возраст, он до последних дней сохранял бодрость и активность. По информации средств массовой информации, Султангарей Адилгареевич был уважаемым человеком в своем регионе: он избирался депутатом местного райсовета и на протяжении почти десяти лет, с 1975 по 1984 год, возглавлял Альшеевский исполком районного Совета депутатов. Вместе со своей супругой он вырастил и воспитал двоих прекрасных детей.

Стоит отметить, что март стал трагическим месяцем для семьи Утяшевых. 11 марта 2012 года ушла из жизни мать Ляйсан, Зульфия Утяшева (в девичестве Кираева), в возрасте всего 47 лет. Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. В годовщину смерти родительницы спортсменка публиковала ее снимок в соцсети и посвятила ей памятный пост.