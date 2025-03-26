После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни в конце весны прошлого года.

После трагической кончины известной актрисы Анастасии Заворотнюк в Москве было официально открыто наследственное делопроизводство. Эту информацию подтвердила нотариус Марина Щирская, ведущая данное дело.

По ее словам, круг лиц, относящихся к семье актрисы, имеет полное право претендовать на обширный перечень активов, оставшихся после ее смерти. В этот перечень входят объекты недвижимости, такие как квартиры и загородные дома, денежные средства, хранящиеся на различных банковских счетах, пакеты акций и другие ценные бумаги, предметы роскоши, в том числе ювелирные украшения, представляющие значительную материальную ценность, а также все интеллектуальные права, связанные с ее творческой деятельностью и публичным образом, передает РИА Новости.

Напомним, артистка скончалась 30 мая после длительной и мучительной борьбы с онкологическим заболеванием. Прощание с Заворотнюк состоялось 1 июня в стенах Покровского монастыря, расположенного в Москве, где собрались ее близкие, друзья и поклонники. Петр Чернышев, супруг актрисы, на протяжении всей церемонии похорон находился рядом с гробом, не отходя ни на шаг, выражая свою глубокую скорбь. По завершении траурной церемонии он обратился к общественности со словами благодарности за поддержку, сочувствие и молитвы, которые были адресованы его супруге в период ее болезни, а также за пожелания скорейшего выздоровления.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в живописном городе Астрахани. Наибольшую популярность и всенародную любовь ей принесла роль обаятельной и эксцентричной няни Вики в популярном комедийном сериале "Моя прекрасная няня", транслировавшемся на одном из центральных телеканалов.

