Названа причина очень быстрого расставания Асмус с новым возлюбленным

Кристина Асмус и Илья Бурец, которые начали встречаться всего четыре месяца назад, объявили о своем расставании.

Причины разногласий в паре стали предметом обсуждения среди их знакомых и поклонников. Как утверждают близкие к звездам источники, основная проблема заключается в непростом характере Асмус, который, похоже, стал камнем преткновения в их отношениях.

Илья Бурец, продюсер сериала "Магомаев", познакомился с Кристиной во время съемок проекта "Райцентр", где она исполняла главную роль. Их роман начался в начале 2024 года, когда Илья находился в процессе развода с Александрой Соловьевой, с которой он прожил более десяти лет и воспитал двоих детей. Пара вскоре съехалась, и многие считали, что их отношения могут перерасти в нечто большее.

Однако на недавней премьере нового фильма, продюсером которого выступал Илья, актриса появилась без него. Это событие стало сигналом для слухов о расставании. Источники подтвердили, что пара действительно решила разойтись, но сделала это мирно, без конфликтов. Они пришли к выводу, что лучше будет каждому идти своим путем.

Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение о том, что их отношения изначально были под вопросом. Он отметил, что не удивлен новостям о разрыве: "Не каждый мужчина сможет справиться с характером Кристины. Я всегда думал, что этот союз не продлится долго. У нее завышенные требования и амбиции, что может отпугнуть партнера". Сергей также предположил, что терпение Ильи могло иссякнуть из-за постоянного давления со стороны Асмус.

По его словам, Илья был достаточно хорошим партнером и делал для Кристины больше, чем она могла оценить. "Каждый видит только внешнюю сторону отношений, но никто не знает, что происходит за закрытыми дверями", — добавил продюсер.