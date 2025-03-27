Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке

Советские фильмы оставили нам не только визуальные образы, но и незабываемые реплики, которые стали частью культурного наследия.

Если убрать остроумные фразы и колкие шутки, перед нами предстанет совершенно иное кино. Фразы, наполненные юмором и мудростью, прочно врезались в память зрителей, создавая атмосферу, которую невозможно забыть. Попробуйте вспомнить советские фильмы по искрометной шутке в данном тесте.

1. "Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду все это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин".

А) "Обыкновенное чудо"

Б) "За спичками"

В) "Джентльмены удачи"

2. "Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Эротомания. Идите, девочки… Но при этом бургомистр вольного города. Избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно".

А) "Тот самый Мюнхгаузен"

Б) "Убить дракона"

В) "Обыкновенное чудо"

3. — А если я что-нибудь ляпну?

— Ну и ляпай! Но ляпай уверенно! Тогда это называется точкой зрения. Вот я грубовата, да?

— Ну, есть немного.

— А у них это называется эксцентричность, на том и стоим!

А) "Любовь и голуби"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Москва слезам не верит"

4. — Вы плохо выглядите.

— Хорошо, что еще вообще живу.

А) "Гараж"

Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В) "17 мгновений весны"

5. — Это еще что такое?

— Арестованный.

— Почему под оркестр?

— Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.

А) "Любовь и голуби"

Б) "Берегись автомобиля"

В) "Тот самый Мюнхгаузен"

Правильные ответы:

1. — А) Обыкновенное чудо

2. — Б) Убить дракона

3. — В) "Москва слезам не верит"

4. — В) "17 мгновений весны"

5. — В) "Тот самый Мюнхгаузен"