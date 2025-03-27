Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке

Если убрать остроумные фразы и колкие шутки, перед нами предстанет совершенно иное кино. Фразы, наполненные юмором и мудростью, прочно врезались в память зрителей, создавая атмосферу, которую невозможно забыть. Попробуйте вспомнить советские фильмы по искрометной шутке в данном тесте.
1. "Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду все это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин".
А) "Обыкновенное чудо"
Б) "За спичками"
В) "Джентльмены удачи"
2. "Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Эротомания. Идите, девочки… Но при этом бургомистр вольного города. Избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно".
А) "Тот самый Мюнхгаузен"
Б) "Убить дракона"
В) "Обыкновенное чудо"
3. — А если я что-нибудь ляпну?
— Ну и ляпай! Но ляпай уверенно! Тогда это называется точкой зрения. Вот я грубовата, да?
— Ну, есть немного.
— А у них это называется эксцентричность, на том и стоим!
А) "Любовь и голуби"
Б) "Самая обаятельная и привлекательная"
В) "Москва слезам не верит"
4. — Вы плохо выглядите.
— Хорошо, что еще вообще живу.
А) "Гараж"
Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
В) "17 мгновений весны"
5. — Это еще что такое?
— Арестованный.
— Почему под оркестр?
— Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.
А) "Любовь и голуби"
Б) "Берегись автомобиля"
В) "Тот самый Мюнхгаузен"
Правильные ответы:
1. — А) Обыкновенное чудо
2. — Б) Убить дракона
3. — В) "Москва слезам не верит"
4. — В) "17 мгновений весны"
5. — В) "Тот самый Мюнхгаузен"