Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке

Алсу потерпела провал в суде Тесты Прилучный утер нос Муцениеце Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Четверг 27 марта

00:26После смерти Киркорова стало известно об отъезде его сына из России 21:26Появились шокирующие подробности смерти Кузьмина 20:20"Хотелось содрать с себя кожу или родиться заново": Глюкоза не может забыть концерт в Красноярске 19:34"Продались за 30 сребреников": сколько Галкину* и другим уехавшим звездам заплатили за предательство России 18:40Шнуров шокировал методами воспитания детей: странный запрет 17:57Маша Распутина поразила своим внешним видом: Много пью 17:07Павел Деревянко серьезно пострадал от взлома мошенников: интимный контент и отношения на стороне 16:17Проигравшая суд Агата Муцениеце отказалась общаться с сыном 14:24Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке 13:32Волочкова боится отказа дочери от ее фамилии после свадьбы: Главный вопрос сейчас 11:59Расставания с женой разрушают брак Джорджа Клуни: Ситуация стала более серьезной 10:55Состояние Лещенко изменилось после получения им миллионов на лечение редкой болезни 09:54Звездный ведущий программы "До 16 и старше" Веселкин умер от рака 08:54Дочь умоляет Боню забрать ее из невыносимого окружения: Мама, я ненавижу эту школу 06:41Названа причина очень быстрого расставания Асмус с новым возлюбленным 03:24Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма 00:31Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах 21:55Как нижегородская предпринимательница дала отпор скандальному блогеру 20:16Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь 19:17После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело 18:53В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам 18:31Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме 17:28Предполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег 16:30Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов 16:21Громкий скандал вокруг Владимира Этуша оставил множество вопросов 15:50Жена Петросяна устроила разнос зрителям Большого театра: Неблагодарные! 14:49Москва заняла третью строчку в рейтинге самых экологически чистых регионов 13:47Прилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце 13:13Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля 12:01Погоревавшая после смерти бывшего мужа Седокова вернулась к веселью и радости 10:51"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками 10:26На mos.ru начали показывать Тити онлайн 09:53Готовящемуся выйти на свободу Ефремову предрекли блистательную карьеру в кино 08:51Алсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым 06:47Анджелина Джоли впала в тоску из-за внезапно покинувшего ее сына 03:19"Теряет связь с реальностью": близкий друг принцессы Дианы вынес вердикт Меган Маркл 00:22Костенко крепко приложили за слишком скромный подарок для Тарасова 20:57Всероссийское общество слепых почтило память павших, возложив цветы к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены 20:14 Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем 19:01Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением 18:33"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 18:03Избранник дочери Волочковой оказался злостным должником 17:19Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 16:34Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила 16:09"Боже упаси, с русскими ругаться": Повалий позлила всех врагов России 15:35Стало известно, почему Ефремов может вернуться в колонию 15:00Вопросы комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды обсудили на конференции в Москве 14:40Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки 14:19Киркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца 13:25Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке

Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке
621

Советские фильмы оставили нам не только визуальные образы, но и незабываемые реплики, которые стали частью культурного наследия.

Если убрать остроумные фразы и колкие шутки, перед нами предстанет совершенно иное кино. Фразы, наполненные юмором и мудростью, прочно врезались в память зрителей, создавая атмосферу, которую невозможно забыть. Попробуйте вспомнить советские фильмы по искрометной шутке в данном тесте.

1. "Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду все это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин".

А) "Обыкновенное чудо"

Б) "За спичками"

В) "Джентльмены удачи"

2. "Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Эротомания. Идите, девочки… Но при этом бургомистр вольного города. Избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно".

А) "Тот самый Мюнхгаузен"

Б) "Убить дракона"

В) "Обыкновенное чудо"

3. — А если я что-нибудь ляпну?
— Ну и ляпай! Но ляпай уверенно! Тогда это называется точкой зрения. Вот я грубовата, да?
— Ну, есть немного.
— А у них это называется эксцентричность, на том и стоим!

А) "Любовь и голуби"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Москва слезам не верит"

4. — Вы плохо выглядите.

— Хорошо, что еще вообще живу.

А) "Гараж"

Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В) "17 мгновений весны"

5. — Это еще что такое?

— Арестованный.

— Почему под оркестр?

— Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.

А) "Любовь и голуби"

Б) "Берегись автомобиля"

В) "Тот самый Мюнхгаузен"

Правильные ответы:

1. — А) Обыкновенное чудо

2. — Б) Убить дракона

3. — В) "Москва слезам не верит"

4. — В) "17 мгновений весны"

5. — В) "Тот самый Мюнхгаузен"

Шоу-бизнес в Telegram

27 марта 2025, 14:24
Кадр из фильма "За спичками" (1980) / Мосфильм / Suomi-Filmi
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов

Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов
Советские фильмы подарили нам множество незабываемых песен, которые до сих пор звучат на семейных праздниках и в караоке. Эти мелодии стали настоящими хитами, и многие из нас поют их с удовольствием, не задумываясь о том, кто стоит за их созданием.

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию
Если вы являетесь поклонником советского кино, то у вас есть отличный шанс проверить свои знания. Попробуйте угадать фильмы по коротким описаниям. В этом тесте вам предстоит выбрать правильный вариант ответа на основе лаконичного описания каждого фильма.

Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов

Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов
Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в фильмах советской эпохи. Попробуйте угадать город, изображенный на кадре из известных картин, снятых в СССР. Советские фильмы часто снимались в уникальных местах, которые стали символами целых эпох.

Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР

Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР
Проверим, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы. Данный тест – для настоящих знатоков классики кино. Если вы помните, что говорили Шурик и Штирлиц, то это испытание для вас.

Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами

Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами
Отношения отцов и детей в кино – это уникальная история, наполненная любовью, заботой и порой неожиданными поворотами. В советском кинематографе образ отца всегда играл важную роль, будь то строгий, но справедливый родитель или мягкий, заботливый папа, готовый на все ради счастья своего ребенка.

Выбор читателей

27/03ЧтвПоявились шокирующие подробности смерти Кузьмина 26/03СрдАлсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым 27/03ЧтвМаша Распутина поразила своим внешним видом: Много пью 26/03СрдПрилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце 26/03СрдПредполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег 26/03СрдВ семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам