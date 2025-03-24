Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов

Советские фильмы часто снимались в уникальных местах, которые стали символами целых эпох. Возможно, вы узнаете любимые улицы или площади, которые запечатлели на пленке талантливые режиссеры и операторы.
1. Где разворачиваются действия этого фильма?
А) На Урале
Б) На Кавказе
В) В Армении
2. В каком городе снимали "Три плюс два"?
А) В Сочи
Б) В Калининграде
В) В Алуште
3. В каком городе снимали эту сцену?
А) В Сочи
Б) В Геленджике
В) В Ялте
4. Где снималась эта сцена из фильма "Бриллиантовая рука"?
А) Баку
Б) Стамбул
В) Ереван
5. В каком городе снимали эту сцену фильма?
А) Москва
Б) Ленинград
В) Нижний Новгород
Правильные ответы:
1. — Б) На Кавказе
2. — В) В Алуште
3. — А) В Сочи
4. — А) Баку
5. — А) Москва