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Вторник 25 марта

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Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов

Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов
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Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в фильмах советской эпохи. Попробуйте угадать город, изображенный на кадре из известных картин, снятых в СССР.

Советские фильмы часто снимались в уникальных местах, которые стали символами целых эпох. Возможно, вы узнаете любимые улицы или площади, которые запечатлели на пленке талантливые режиссеры и операторы.

1. Где разворачиваются действия этого фильма?

А) На Урале

Б) На Кавказе

В) В Армении

2. В каком городе снимали "Три плюс два"?

А) В Сочи

Б) В Калининграде

В) В Алуште

3. В каком городе снимали эту сцену?

А) В Сочи

Б) В Геленджике

В) В Ялте

4. Где снималась эта сцена из фильма "Бриллиантовая рука"?

А) Баку

Б) Стамбул

В) Ереван

5. В каком городе снимали эту сцену фильма?

А) Москва

Б) Ленинград

В) Нижний Новгород

Правильные ответы:

1. — Б) На Кавказе

2. — В) В Алуште

3. — А) В Сочи

4. — А) Баку

5. — А) Москва


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24 марта 2025, 13:37
Кадр из фильма "Любовь и голуби" (1984) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР

Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР
Проверим, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы. Данный тест – для настоящих знатоков классики кино. Если вы помните, что говорили Шурик и Штирлиц, то это испытание для вас.

Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами

Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами
Отношения отцов и детей в кино – это уникальная история, наполненная любовью, заботой и порой неожиданными поворотами. В советском кинематографе образ отца всегда играл важную роль, будь то строгий, но справедливый родитель или мягкий, заботливый папа, готовый на все ради счастья своего ребенка.

Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ

Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ
Думаете, что отлично помните все советские фильмы? А давайте проверим это вместе в нашем тесте! Отвечайте на вопросы, а затем проверяйте правильность ответов ниже. Но учтите, тест очень сложный! Приступим! ВОПРОСЫ1.

Тест по советскому фильму "Айболит-66"

Тест по советскому фильму "Айболит-66"
Приглашаем вас погрузиться в атмосферу веселья и доброты, которую подарил нам замечательный советский фильм "Айболит-66". Эта комедия, снятая в 1966 году режиссером Роланом Быковым, стала настоящей классикой и до сих пор вызывает улыбки у зрителей всех возрастов. Мы подготовили для вас тест, который позволит вспомнить забавные моменты из фильма. Готовы? Тогда вперед, навстречу приключениям доктора Айболита и его друзей! ВОПРОСЫ1.

Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино?

Сложный ТЕСТ по советским фильмам: сможете вспомнить это кино?
Любителям советского кинематографа посвящается! Уверены, что хорошо разбираетесь в фильмах той эпохи? Пора испытать вашу память и знания в нашем сложном тесте. Давайте проверим, насколько глубоки ваши познания в мире советского кино! ВОПРОСЫ1.

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