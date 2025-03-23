Покинувшая Россию Бородина сообщила о жутком инциденте: Думала, что голова лопнет

Ксения Бородина и Николай Сердюков решили сбежать на Мальдивы перед своей предстоящей свадьбой, которая намечена на лето 2025 года.

В декабре 2024 года стало известно о том, что телеведущая выходит замуж в третий раз, что шокировало многих поклонников. Особенное удивление вызвало то, что Ксения и Николай познакомились всего несколько месяцев назад на съемках популярного шоу "Последний герой".

Подготовка к свадьбе идет полным ходом: выбор площадки, создание нарядов и составление списка гостей отнимают много времени и сил. Устав от всех хлопот, Ксения и Николай решили устроить себе короткий отдых на райских Мальдивах. Перед вылетом Ксения успела посетить премьеру фильма с известным турецким актером Джаном Яманом.

Однако путешествие началось не совсем гладко. Вместо современного лайнера их разместили в старом самолете, а по пути их мучила жуткая турбулентность. Ксения поделилась своими переживаниями: "В какой-то момент я думала, что голова просто лопнет". Несмотря на страх перед приемом таблеток в самолете, она все же приняла обезболивающее, что помогло ей немного расслабиться.

После всех трудностей их ждал незабываемый отпуск на Мальдивах. Остров, куда они прибыли, славится своими белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Здесь запрещено носить обувь, и Ксения, несмотря на это, прихватила с собой 15 пар туфель. Тем не менее, она уже успела сделать множество фотографий в зеленом бикини и поделиться потрясающими видами из своей виллы.