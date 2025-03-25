Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением

Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцем.

В столице прошла премьера комедийного сериала "Актерище" с участием Дмитрия Нагиева в ключевой роли. Продюсера проекта KION Илью Буреца зрители увидели на показе без компании. Его спутница жизни Кристина Асмус отсутствовала, несмотря на возможность поддержать партнера.

По сообщениям инсайдеров, отношения между Асмуc и Бурецем завершились незаметно и без лишнего шума. Близкий источник рассказал журналистам, что пара распалась мирно несколько недель назад, отметив отсутствие скандалов и конфликтов — разрыв произошел исключительно по взаимному согласию.

Ранее, в ноябре прошлого года, Асмус представила общественности своего нового избранника, взявшись за руки с ним на красной дорожке. По слухам, они познакомились на съемочной площадке сериала "Райцентр", будучи при этом в отношениях с другими. Впоследствии они вновь пересеклись на кинопремьере, где Асмус уже находилась в статусе свободной женщины, а Бурец проходил процедуру развода. Отношения начали развиваться молниеносно: спустя пару месяцев пара стала жить вместе, и актриса познакомила возлюбленного со своей дочкой. Однако брачных предложений сделано не было.

Фанаты Кристины Асмус снова разочарованы отчаянным решением своего кумира. Они надеялись вскоре увидеть актрису в свадебном платье. Судя по всему, страсть угасла столь же стремительно, как и вспыхнула. В январе Асмус отправилась на отдых на Мальдивы одна, без Буреца, и с тех пор их совместные появления на светских мероприятиях прекратились.

Говорят, что в период романа в паре царило взаимопонимание. Асмус делилась в соцсетях теплыми словами о своем партнере, отмечая его заботливое отношение. Бурец поддерживал актрису в сложный период восстановления после хирургической операции на ноге. Актриса даже шутливо писала, что вынуждена щеголять в пикантных компрессионных чулках, намекнув, что именно продюсер является одним из тех, кому этот образ пришелся по душе. Асмус выразила благодарность своему возлюбленному, подчеркивая его важную роль в восстановлении здоровья.

Сейчас Асмус активно занимается работой и возвращается к спортивным тренировкам, однако пока соблюдает умеренность в физических нагрузках. Она признается, что приоритет делает на упражнениях руками, поскольку коленный сустав требует осторожности.

