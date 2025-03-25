Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте

Юрий Назаров раскрыл семейную тайну.

15 марта 2024 года ушел из жизни выдающийся актер Александр Ширвиндт, чье имя было синонимом целой эпохи в отечественном театре и кино. За плечами артиста остался не только богатейший творческий путь, но и редкий по нынешним временам крепкий семейный союз. Его брак с архитектором Натальей Белоусовой, заключенный на долгие семь десятилетий, был примером верности и любви. Вместе они воспитали единственного сына, Михаила Ширвиндта, известного телеведущего.

Спустя год после скорбной даты, когда утихли траурные речи и воспоминания, прославленный актер Юрий Назаров неожиданно приоткрыл завесу тайны, связанной с личной жизнью покойного коллеги. В трогательной обстановке, на месте последнего упокоения артиста, у его могилы, в окружении близких Назаров сделал ошеломляющее заявление.

В интервью журналистам Юрий Назаров провозгласил, что Федор Александрович Лукьянов, оказывается, является внебрачным сыном Александра Ширвиндта. На прямой вопрос репортеров о детях артиста, Назаров твердо ответил: "Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек!"

Назаров с теплотой отозвался о Наталье Белоусовой, подчеркнув глубину ее любви к мужу. Что касается матери Федора Марины Лукьяновой, актрисы прославленного Ленкома, то о ней артисту ничего неизвестно.

Стоит отметить, что Марина Лукьянова действительно входила в труппу театра Ленком в период с 1961 по 1965 годы, золотое время для этого прославленного коллектива. Сам Александр Ширвиндт начал свой блистательный путь на сцене Ленкома в 1957 году и покинул театр в 1967-м, оставив о себе незабываемую память как яркий актер и талантливый режиссер.

