Костенко крепко приложили за слишком скромный подарок для Тарасова

Анастасия Костенко подверглась критике за стихотворение, которое она посвятила своему мужу в честь его 38-летия.

Костенко и Тарасов только что вернулась с Мальдив, где они провели около 20 дней, насыщенных событиями. В этом отпуске супруги не только отпраздновали день рождения Дмитрия, но и повторили свадебную церемонию по местным традициям, что стало ярким доказательством их крепкой любви.

На своем дне рождения Тарасов опубликовал видео, в котором показал, как быстро летит время: он задувает свечи на торте в 18 лет, а затем уже окружен родными на праздновании 38-летия. В этот день его поздравляли подписчики и коллеги по соцсетям, а Костенко решила выразить свои чувства в стихах.

Однако не все оценили ее творческий подход. В комментариях некоторые пользователи крепко приложили модель. Они заметили, что стихотворение — это довольно скромный подарок для такого важного события. Возникли вопросы о том, был ли у Костенко еще какой-либо сюрприз для мужа.

Вернувшись из отпуска, Тарасов решил прояснить ситуацию и рассказал о подарках. По его словам, на Мальдивах Анастасия вручила ему духи, которые он коллекционирует и очень любит. Кроме того, в Москве его ждала вторая часть подарка — картина, которую он предложил подписчикам угадать, изображает кого.

Тем временем в комментариях активно обсуждали и тему детей. Одни восхищаются их детьми и желают больше малышей, другие же критикуют Анастасию за ее поведение. Несмотря на это, Дмитрий заявил, что мечтает о пятом ребенке. Анастасия также подтвердила это желание, отметив, что уже готова к новому пополнению в семье.