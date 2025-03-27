Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма

Ефремов выходит на свободу по УДО Тесты Почему уволили сиделку покойного Киркорова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде"Священная война": названы имена настоящих патриотов среди звезд на нашей эстраде Состояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилосьСостояние госпитализированной с тяжелыми ожогами Хлебниковой ухудшилось Нарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула РоссиюНарушившая закон Ксения Собчак спешно покинула Россию Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой Панайотов раскрыл главную тайну умершей шесть лет назад Началовой

Лента новостей

Четверг 27 марта

03:24Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма 00:31Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах 21:55Как нижегородская предпринимательница дала отпор скандальному блогеру 20:16Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь 19:17После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело 18:53В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам 18:31Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме 17:28Предполагаемая разлучница Федора Бондарчука и Паулины Андреевой снялась голой и попросила денег 16:30Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов 16:21Громкий скандал вокруг Владимира Этуша оставил множество вопросов 15:50Жена Петросяна устроила разнос зрителям Большого театра: Неблагодарные! 14:49Москва заняла третью строчку в рейтинге самых экологически чистых регионов 13:47Прилучный утер нос пытавшейся трясти с него деньги Муцениеце 13:13Куда сходить в Москве: афиша c 27 марта по 9 апреля 12:01Погоревавшая после смерти бывшего мужа Седокова вернулась к веселью и радости 10:51"Игровая 49-летнего мальчика": Клявер похвастался своими конструкторами и машинками 10:26На mos.ru начали показывать Тити онлайн 09:53Готовящемуся выйти на свободу Ефремову предрекли блистательную карьеру в кино 08:51Алсу потерпела сокрушительный провал во время суда с Абрамовым 06:47Анджелина Джоли впала в тоску из-за внезапно покинувшего ее сына 03:19"Теряет связь с реальностью": близкий друг принцессы Дианы вынес вердикт Меган Маркл 00:22Костенко крепко приложили за слишком скромный подарок для Тарасова 20:57Всероссийское общество слепых почтило память павших, возложив цветы к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены 20:14 Сергей Бурунов откровенно признался в сложных отношениях с алкоголем 19:01Кристина Асмус снова разочаровала своих фанатов отчаянным решением 18:33"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 18:03Избранник дочери Волочковой оказался злостным должником 17:19Юрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 16:34Молодая невеста Лепса разнесла всех соперниц – вот что она заявила 16:09"Боже упаси, с русскими ругаться": Повалий позлила всех врагов России 15:35Стало известно, почему Ефремов может вернуться в колонию 15:00Вопросы комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды обсудили на конференции в Москве 14:40Что положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки 14:19Киркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца 13:25Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию 12:29Собянин: Москва развивает уникальную программу профориентации для 9-классников 12:1137-летняя звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик в первый раз стал отцом 11:59В гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной 11:07Сын Алибасова прошелся крепким словцом по Федосеевой-Шукшиной: Живет в нищете 10:10Своенравный сын Рудковской и Плющенко пошел против родителей: До победного! 09:07"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев 08:45У скандалиста Башарова нашли более 800 штрафов за нарушения ПДД 06:28Борисова откровенно рассказала о борьбе с серьезной болезнью: Тяжело даже говорить 03:42Ковальчук оказалась под жестким прессингом матери Харламова после свадьбы 00:17Бородина обрушилась на уколовших ее россиянок: Так сложно радоваться успехам других? 23:40Разница 44 года: юная возлюбленная рассказала о бриллиантах от Лепса и подготовке к свадьбе 21:20Олег Меньшиков публично признался в тяжелой зависимости 20:30Актер Жерар Депардье опять вляпался в позорную историю 19:56Об уехавшей Орбакайте открылась неприглядная правда 19:27Блогер Дмитрий Пучков встретился с молодежью в Подмосковье
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма

Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма
177

Инсайдеры раскрыли некоторые аспекты повседневной жизни Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

В отношениях Кейт приходится сталкиваться с характером своего мужа. Королевский эксперт Том Куинн поделился мнением о том, как принц Уильям иногда проявляет капризы, требуя, чтобы все происходило по его сценарию.

Куинн отметил, что, несмотря на статус и привилегии, Уильям может время от времени устраивать "небольшие истерики", когда что-то идет не так. Это поведение вызывает у сотрудников дворца улыбки и шутки о том, что Кейт фактически ведет себя с ним как с четвертым ребенком. Одна из служащих даже выразила мнение, что без поддержки и терпения жены принц мог бы оказаться в затруднительном положении, поскольку она играет ключевую роль в его жизни.

По словам эксперта, как Уильям, так и его отец, король Карл III, привыкли к тому, что все их потребности удовлетворяются без особых усилий с их стороны. Это может объяснять их капризное поведение и высокие требования к окружающим. Куинн добавил, что люди, которые с детства не сталкивались с домашними обязанностями, могут быть склонны к раздражению, когда что-то идет не по плану. Они не осознают, сколько усилий требуется для выполнения повседневных задач.

Стоит отметить, что Куинн также затронул тему детства Уильяма, которое могло оказать влияние на его эмоциональное состояние. Развод родителей и трагическая потеря матери стали серьезными испытаниями для молодого принца. Эти события могли сформировать его восприятие мира и ожидания от окружающих.

Шоу-бизнес в Telegram

27 марта 2025, 03:24
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Page Six✓ Надежный источник

По теме

Меган Маркл после череды оглушительных провалов решилась на важный шаг

"Дерзкая война за варенье" разразилась между двумя королевскими особами

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах

Хирург подробно рассказала о сделанных Гузеевой пластической процедурах
Лариса Гузеева известна своим обаянием и харизмой. Телеведущая продолжает радовать поклонников своими яркими публикациями в социальных сетях. Однако многие задаются вопросом, как ей удается выглядеть так прекрасно? Неужели звезда прибегает к помощи пластических хирургов или же использует фильтры для своих фотографий? Врач-дерматолог и пластический хирург Мадина Байрамукова поделилась своим мнением о внешности Гузеевой и возможных косметических вмешательствах.

Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь

Сергей Жуков заявил о нападении фанатки: Порезала мне ладонь
Сергей Жуков рассказал о странном поведении поклонников. Известный исполнитель поделился историей о том, как одна из его поклонниц нанесла ему ранение в руку.

После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело

После смерти актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело
Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни в конце весны прошлого года. После трагической кончины известной актрисы Анастасии Заворотнюк в Москве было официально открыто наследственное делопроизводство.

В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам

В семье Ляйсан Утяшевой большое горе: готовится к похоронам
Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками печальной новостью. В семье Ляйсан Утяшевой большое горе.

Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова очень много и интенсивно тренируется. Анастасия Волочкова резко отреагировала на публичные обвинения в алкоголизме со стороны психиатра-нарколога Василия Шурова.

Выбор читателей

25/03Втр"Покойся с миром": скоропостижно скончался музыкант Кузьмин 25/03Втр"Деменция и неконтролируемое мочеиспускание": как живет 57-летний Дмитрий Нагиев 25/03ВтрЮрий Назаров сделал ошеломляющее заявление об умершем Михаиле Ширвиндте 25/03ВтрВ гробу видали: звезды проигнорировали похороны Ларисы Голубкиной 25/03ВтрЧто положили в шикарный гроб к Голубкиной перед закрытием крышки 25/03ВтрКиркоров готовится принять крайне сложное решение после смерти отца