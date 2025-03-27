Кейт Миддлтон вынуждена терпеть истерики принца Уильяма

Инсайдеры раскрыли некоторые аспекты повседневной жизни Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

В отношениях Кейт приходится сталкиваться с характером своего мужа. Королевский эксперт Том Куинн поделился мнением о том, как принц Уильям иногда проявляет капризы, требуя, чтобы все происходило по его сценарию.

Куинн отметил, что, несмотря на статус и привилегии, Уильям может время от времени устраивать "небольшие истерики", когда что-то идет не так. Это поведение вызывает у сотрудников дворца улыбки и шутки о том, что Кейт фактически ведет себя с ним как с четвертым ребенком. Одна из служащих даже выразила мнение, что без поддержки и терпения жены принц мог бы оказаться в затруднительном положении, поскольку она играет ключевую роль в его жизни.

По словам эксперта, как Уильям, так и его отец, король Карл III, привыкли к тому, что все их потребности удовлетворяются без особых усилий с их стороны. Это может объяснять их капризное поведение и высокие требования к окружающим. Куинн добавил, что люди, которые с детства не сталкивались с домашними обязанностями, могут быть склонны к раздражению, когда что-то идет не по плану. Они не осознают, сколько усилий требуется для выполнения повседневных задач.

Стоит отметить, что Куинн также затронул тему детства Уильяма, которое могло оказать влияние на его эмоциональное состояние. Развод родителей и трагическая потеря матери стали серьезными испытаниями для молодого принца. Эти события могли сформировать его восприятие мира и ожидания от окружающих.