Эпатажный Прохор Шаляпин сделал сенсационное заявление

Прохор Шаляпин ранее рассказывал, что предпочитает женщин постарше.

Эпатажный певец Прохор Шаляпин, известный своими экстравагантными откровениями, вновь оказался в центре внимания, сделав сенсационное заявление о контакте с внеземными цивилизациями. В свойственной ему манере, артист рассказал, что к нему тоже прилетали инопланетяне.

"Это были какие-то сущности. Может быть, подруги из прошлых миров или прошлой жизни. Но не пробились — у меня крепкая защита", – заявил Шаляпин.

Шаляпин пояснил, что каждый человек обладает невидимым "защитным коконом" или, как он выразился, "энергетическим барьером", который и препятствовал проникновению сущностей. Он добавил, что эти попытки проникновения происходили ночью, и выразил опасение, что публичное обсуждение этой темы может вызвать непонимание и критику и посчитают Прохора сумасшедшим.

Заявление певца мгновенно вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Среди пользователей разгорелись споры и предположения. Одни посчитали, что Шаляпин таким образом готовит новый эпатажный сценический образ. Другие выразили серьезную обеспокоенность психическим состоянием артиста. Третьи же напомнили о недавних аналогичных заявлениях, сделанных другими российскими знаменитостями.

Стоит отметить, что это не первое экстравагантное высказывание Прохора Шаляпина. Ранее певец уже рассказывал о своих прошлых воплощениях и утверждал, что общается с высшими силами.

