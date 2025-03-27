Дочь умоляет Боню забрать ее из невыносимого окружения: Мама, я ненавижу эту школу

12-летняя дочь Виктории Бони произнесла слова, которые стали настоящим криком души.

В интервью на YouTube-канале "Света вокруг света" телеведущая поделилась переживаниями своей наследницы, которая не может адаптироваться к жизни в Лондоне. Девочка, отправленная родителями в частную школу в столице Великобритании, испытывает трудности с учебой и общением.

По словам Бони, ее дочь не только недовольна учебным процессом, но и испытывает неприязнь к окружающей среде. Она жалуется на своих одноклассниц, отмечая, что среди них много китаянок. Из-за этого всего Анджелина испытывает невыносимый дискомфорт.

"Каждый день она звонит и говорит: "Мама, я ненавижу эту школу", — рассказала телеведущая.

Дочь просит мать забрать ее из Лондона, желая вернуться либо в Москву, либо в Монако. Однако у Виктории есть и другая сторона медали: отец девочки, миллиардер Алекс Смерфит, считает, что ребенку необходима структура и организация в обучении. Он предложил перевести девочку в другую школу в Париже, где предусмотрены занятия верховой ездой — увлечение дочери.

Виктория понимает аргументы бывшего партнера, но при этом испытывает внутренние терзания. Она хочет, чтобы дочь чувствовала себя комфортно и счастливо, но также осознает важность образования и социальной адаптации. "Папа прав, ей действительно нужна организация", — призналась Бони.