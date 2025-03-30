Агата Муцениеце накричала на дочь после проигрыша бывшему мужу в суде

Агата Муцениеце опубликовала видео в соцсети.

Уже больше года Агата Муцениеце ведет судебные тяжбы с бывшим мужем, предметом которых являются алименты. Недавно стало известно, что Павел Прилучный добился в суде уменьшения размера финансовых выплат, предназначенных для содержания двоих детей, которые должны были перечисляться его бывшей жене.

Звезда сериала "Закрытая школа" предпочла воздержаться от комментариев относительно решения суда. Однако, в своих социальных сетях она опубликовала видео, где накричала на дочь Мию.

На видео девочка, укутанная в плед, выходит из комнаты и зовет мать.

Муцениеце остается за кадром, но в ответ на зов дочери эмоционально, даже с некоторой агрессией, выкрикивает: "А?!". После такой реакции матери Мия, испугавшись, быстро разворачивается, чтобы уйти обратно. Создается впечатление, что у девочки пропало желание общаться с матерью. Подпись к видео иронично гласит: "Когда мама говорит, что можно обращаться к ней по любым вопросам, но также мама".

Павел Прилучный тоже поделился кадрами того, как проводит время со своим ребенком. Актер, известный по главной роли в сериале "Жизнь по вызову", показал, что находится на открытой террасе и внимательно смотрит на сына, что-то ему тихо объясняя. Микаэль, сын артиста от его второй супруги, Зепюр Брутян, ходит возле столика, за которым сидит его отец.

Напомним, недавно суд удовлетворил требование Павла Прилучного. Теперь Павел будет выплачивать Агате алименты на детей в том размере, в котором было оговорено сразу после развода. Юрист актера пояснила, что решение было отменено не из-за того, что Тимофей живет с отцом, а по другой причине.

Конфликты между Агатой и Павлом начались после того, как в прошлом году актриса подала иск об увеличении суммы алиментов. После этого Тимофей принял решение остаться жить с семьей отца. Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 26 апреля.

