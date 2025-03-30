Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение

Принц Гарри в шоке от происходящего вокруг.

Герцог Сассекский принял неожиданное решение. Он оставляет свою должность в благотворительном фонде, который основал около двух десятилетий назад, в связи с внутренними конфликтами внутри организации. Принц потрясен сложившейся ситуацией и очень переживает по этому поводу.

По информации The Guardian, принц Гарри и принц Сейсо из Лесото, вместе основавшие фонд, временно отказались от обязанностей попечителей. Это решение было принято вслед за уходом ряда других членов совета директоров из-за разногласий с новым председателем фонда, доктором Софи Чандаукой, которая заняла эту позицию в 2023 году.

Фонд Sentebale был основан Гарри в 2006 году в честь памяти его матери, принцессы Дианы, после визита в Лесото. Конфликт возник вокруг вопроса приоритета фандрайзинга в Африке, согласно данным Times. В совместном заявлении Гарри и Сейсо выразили признательность бывшим членам совета за их вклад и огорчение текущей ситуацией. Они также отметили, что намерены поделиться своими тревогами с Благотворительной комиссией, осознавая свою ответственность перед благополучателями Sentebale. Sentebale, название которого переводится как "Не забывай меня", помогает нуждающимся в Лесото и Ботсване, уделяя особое внимание детям, страдающим от ВИЧ и СПИДа.

Ушедшие члены совета выразили свое разочарование, пояснив, что больше не видят иного пути решения ситуации из-за утраты доверия к новому руководителю. Представитель фонда заявил, что не получил официальных уведомлений об уходе королевских покровителей и сообщил о планах реорганизации управления в 2025 году. Софи Чандаука, в свою очередь, утверждает, что ее действия направлены на сохранение целостности организации и защиту молодых людей, которым фонд оказывает поддержку. Она обвинила своих критиков в злоупотреблении властью и попытках очернить ее репутацию после того, как она вскрыла проблемы плохого менеджмента и злоупотреблений в работе фонда.

