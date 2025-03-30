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Воскресенье 30 марта

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Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение

Потрясенный обстановкой вокруг принц Гарри принял неожиданное решение
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Принц Гарри в шоке от происходящего вокруг.

Герцог Сассекский принял неожиданное решение. Он оставляет свою должность в благотворительном фонде, который основал около двух десятилетий назад, в связи с внутренними конфликтами внутри организации. Принц потрясен сложившейся ситуацией и очень переживает по этому поводу.

По информации The Guardian, принц Гарри и принц Сейсо из Лесото, вместе основавшие фонд, временно отказались от обязанностей попечителей. Это решение было принято вслед за уходом ряда других членов совета директоров из-за разногласий с новым председателем фонда, доктором Софи Чандаукой, которая заняла эту позицию в 2023 году.

Фонд Sentebale был основан Гарри в 2006 году в честь памяти его матери, принцессы Дианы, после визита в Лесото. Конфликт возник вокруг вопроса приоритета фандрайзинга в Африке, согласно данным Times. В совместном заявлении Гарри и Сейсо выразили признательность бывшим членам совета за их вклад и огорчение текущей ситуацией. Они также отметили, что намерены поделиться своими тревогами с Благотворительной комиссией, осознавая свою ответственность перед благополучателями Sentebale. Sentebale, название которого переводится как "Не забывай меня", помогает нуждающимся в Лесото и Ботсване, уделяя особое внимание детям, страдающим от ВИЧ и СПИДа.

Ушедшие члены совета выразили свое разочарование, пояснив, что больше не видят иного пути решения ситуации из-за утраты доверия к новому руководителю. Представитель фонда заявил, что не получил официальных уведомлений об уходе королевских покровителей и сообщил о планах реорганизации управления в 2025 году. Софи Чандаука, в свою очередь, утверждает, что ее действия направлены на сохранение целостности организации и защиту молодых людей, которым фонд оказывает поддержку. Она обвинила своих критиков в злоупотреблении властью и попытках очернить ее репутацию после того, как она вскрыла проблемы плохого менеджмента и злоупотреблений в работе фонда.

Шоу-бизнес в Telegram

30 марта 2025, 03:24
Принц Гарри. Фото: Youtube / @MixShow_official
The Guardian✓ Надежный источник

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Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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