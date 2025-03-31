Выяснилось, что Бедросу Киркорову был поставлен неверный диагноз

Бедрос Киркоров едва не дожил до своего 93-летия.

18 марта ушел из жизни Бедрос Филиппович Киркоров. Заслуженному артисту России исполнилось 92 года. Кончина отца популярного певца Филиппа Киркорова произошла из-за осложнений, вызванных пневмонией. Близкие и друзья Бедроса Филипповича поделились воспоминаниями о последних месяцах его жизни.

Домработница семьи Киркоровых рассказала о самочувствии 57-летнего исполнителя хита "Цвет настроения синий" после случившейся трагедии. Она отметила, что Филипп очень тяжело переживает потерю. По ее словам, Бедрос был для него как настольная книга, и он советовался с отцом по всем вопросам. Также она отметила, что Бедрос сохранял ясный ум до последних дней. Филипп Киркоров проявлял трогательную заботу об отце.

Прежняя сиделка Бедроса Киркорова-старшего рассказала, что он жаловался на постоянную сонливость. Кроме того, уроженец Варны, словно предчувствуя приближение кончины, попросил ее исполнить важную просьбу. По ее словам, Бедрос однажды сказал ей, что скоро уйдет из жизни и просил передать Филиппу фамильную реликвию – кулон с буквой "В", предполагая, что это первая буква имени его покойной жены Виктории.

Крестная мать Филиппа Киркорова поделилась, что певец души не чаял в отце и посвящал ему почти все свое свободное время, проявляя трогательную заботу. Она сказала, что, несмотря на разговоры о том, что Филипп не уделял должного внимания Бедросу, она может засвидетельствовать, что он часто брал отца с собой на гастроли, и благодаря заботе Филиппа Бедрос прожил долгую жизнь.

Анна Шатилова подчеркнула, что регулярно созванивалась с Бедросом Киркоровым. Телеведущая уверила, что он всегда был бодрым, активным, энергичным и доброжелательным человеком. Отец Филиппа Киркорова отличался острым умом и ярким чувством юмора.

Лечащий врач певца, Александр Новоселов, раскрыл детали состояния Бедроса Киркорова. Медик заверил, что его пациент был настроен на скорейшее выздоровление. Кроме того, врач усомнился в одном из диагнозов, поставленных артисту. Он сказал, что пациент был полностью сосредоточен на выздоровлении, и, к тому же, был поставлен неверный диагноз. В эпикризе значился цирроз, на самом деле у него его не было. Он выразил недоумение, чем руководствовались специалисты, поставившие этот диагноз.

Новоселов добавил, что применял различные методы лечения. Он рассказал, что лечил внутрибольничную пневмонию, и хотя остаточные явления, конечно, были, пневмония была не в острой форме. Он поддерживал здоровье БАДами. По его словам, когда пациент пришел к нему, он передвигался с ходунками, а после лечения он уже ходил без них.

Лера Кудрявцева, Тимур Еремеев и многие гости студии выразили сомнения в эффективности нетрадиционной медицины. Они подчеркнули, что пожилому человеку важно наблюдаться у квалифицированных врачей и принимать все необходимые лекарства. Алла Данько высказала мнение, что БАДы не приносят никакой пользы, а могут даже навредить.

Людмила Смирнова, вторая супруга Бедроса Филипповича, скончалась от онкологического заболевания три месяца назад. Они были вместе 26 лет, и им удавалось поддерживать отношения на расстоянии: несколько лет Киркоров-старший жил в Москве, а его избранница – в Великом Новгороде. В итоге они развелись, и об этом стало известно в 2023 году.

