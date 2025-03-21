Для поминок по отцу Филипп Киркоров снял один из самых дорогих ресторанов Москвы

На Троекуровском кладбище столицы аплодисментами проводили в последний путь Бедроса Киркорова – Народного артиста России и отца Филиппа Киркорова. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на церемонии прощания.

Отпевание артиста состоялось утром в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя, сооруженной в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре. Там присутствовали только близкие. А вот гражданская панихида состоялась в похоронном доме "Троекурово", что на территории престижного Троеккуровского кладбища столицы.

А потом Филипп Киркоров пригласил родных, близких и друзей поменять душу новопреставленного раба божия в одном из самых дорогих ресторанов столицы – BOLSHOI , который находится между ЦУМом и Большим театром. "Удаленность от видов столичной суеты, теплые тона в интерьере и мягкий свет создают обволакивающую атмосферу, которая снимает напряжение. – говорится на сайте заведения. – В ресторане BOLSHOI by Novikov собрана эксклюзивная коллекция работ современных художников и скульпторов. Ресторан открылся 22 апреля 2009 года и был упомянут в разделе Selected by MICHELIN гида MICHELIN Moscow 2022".

Это был любимый ресторан самого Бедроса Киркорова, именно тут он отмечал 90-летие.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни в коттедже в поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Причиной смерти артиста стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и осложнений на фоне длительной пневмонии. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, отек и удалили около литра скопившейся жидкости. Последние три года артист жил с кардиостимулятором.