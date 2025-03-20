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Четверг 20 марта

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Смерть Бедроса Киркорова обернулась громким скандалом

Смерть Бедроса Киркорова обернулась громким скандалом
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Бедрос Киркоров умер 18 марта.

Смерть Бедроса Киркорова обернулась громким скандалом, в центре которого оказалась сиделка. Как выяснили журналисты, именно она, вопреки настоятельным рекомендациям врачей, убедила пожилого отца Филиппа Киркорова отказаться от традиционного лечения. Напомним, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца на фоне осложнений из-за пневмонии.

Медики, боровшиеся за его жизнь, были вынуждены удалить отек и выкачивать жидкость, скопившуюся в его воспаленных легких. Однако, как узнали журналисты, Бедрос пренебрег назначениями квалифицированных специалистов, отдав предпочтение советам своей сиделки. Женщина, как сообщается, активно продвигала методы нетрадиционной медицины, настаивая на их благотворном воздействии.

Вместо необходимых лекарств и процедур, Бедросу предлагались травы, прогревания, массажи и даже пиявки. Эти, вероятно, в иных обстоятельствах безобидные, методы, в данном случае, оказали роковое воздействие, лишь усугубив и без того шаткое здоровье пожилого человека.

По информации СМИ, умирал Бедрос Киркоров в мучениях. Агония продолжалась несколько долгих часов в его подмосковном коттедже, куда его перевезли. Посреди ночи внутренние органы артиста перестали работать. Сиделка, видя ухудшение состояния, предприняла попытки самостоятельно помочь: делала ингаляции и вводила кислород. Однако, эти кустарные меры не принесли облегчения, и состояние Бедроса лишь продолжало стремительно ухудшаться.

Критическая ситуация, очевидно, стала явной только к 14:00 следующего дня, когда все-таки были вызваны врачи. Медицинская бригада прибыла, но, к сожалению, было уже слишком поздно. Как сообщает СМИ, спасти Бедроса Киркорова оказалось невозможно.

Шоу-бизнес в Telegram

20 марта 2025, 10:03
Бедрос Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома

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