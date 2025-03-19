Данные о наследстве покойного Киркорова повергли в шок: Нечего было оставлять

Адвокат Александр Добровинский, который долгое время сотрудничал с Филиппом Киркоровым, поделился шокирующей информацией о наследстве его отца.

Деятель заявил, что никаких значительных активов у покойного не осталось. По словам Добровинского, Бедросу "нечего было оставлять" в плане материальных ценностей. Он отметил, что у артиста была лишь небольшая квартира, которая находилась не в Москве, а где-то в провинции, и которая не могла похвастаться высокой стоимостью по столичным меркам.

"Я имел возможность познакомиться с Бедросом. Он не был богатым человеком. У него была квартира, но она не в Москве. Это было скромное жилье", — рассказал адвокат.

Эта информация может шокировать многих поклонников Филиппа Киркорова, так как они привыкли видеть его как человека, окруженного роскошью и богатством. Тем не менее, реальная финансовая ситуация его семьи оказалась далека от привычных стереотипов.

По имеющимся данным, у Бедроса Киркорова действительно остались две квартиры в Москве и загородный дом в Болгарии. Однако их стоимость и ценность могут быть значительно ниже ожидаемого. Прямым наследником всего этого имущества является его сын Филипп, который теперь должен будет решить, как распорядиться оставшимся наследством.