Поклонников шокировала стоимость места на кладбище, где похоронят Бедроса Киркорова

Прощание с Бедросом Киркоровым проходит в данную минуту.

Стало известно, сколько стоит место, где похоронят отца поп-короля Бедроса Киркорова. Оказалось, что он упокоится на престижнейшем Троекуровском кладбище, где стоимость клочка земли шокировала поклонников. Одно место для последнего пристанища обойдется от 2 до 7 миллионов рублей.

Журналисты выяснили, что легендарному отцу Филиппа Киркорова место досталось даром. К тому же артиста провожают в последний путь в роскошном гробу. Эксперты оценили его стоимость в астрономическую сумму.

Утром 21 марта состоялось отпевание в Храме Христа Спасителя, куда проститься с легендарным артистом приехал сам Филипп Киркоров с детьми – Аллой-Викторией и Мартином. Траурную церемонию посетили и многочисленные звездные друзья семьи Киркоровых, среди которых были замечены Александр Буйнов, неизменный Игорь Крутой и многие другие VIP-персоны.

Сейчас же проходит прощание непосредственно на Троекуровском кладбище, куда смогли попасть и простые поклонники творчества Бедроса Киркорова, чтобы отдать последнюю дань уважения любимому артисту. Могила, как и сообщалось ранее, расположится в престижной части кладбища, по соседству с Валентином Юдашкиным и Борисом Моисеевым.

Кстати, Бедрос Киркоров, скончавшийся 18 марта на 93-м году жизни, за полгода до своего ухода предсказал собственную смерть. Именно тогда начались серьезные проблемы с его здоровьем.

