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Среда 19 марта

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Появились удивительные подробности смерти Бедроса Киркорова: знал заранее

Появились удивительные подробности смерти Бедроса Киркорова: знал заранее
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Бедросу Киркорову было 92 года.

Появилась информация о подробностях ухода из жизни знаменитого болгарского исполнителя Бедроса Киркорова, отца известного российского артиста Филиппа Киркорова. СМИ сообщили, что незадолго до своей кончины 92-летний певец почувствовал приближение смерти и успел попрощаться с родными.

Как стало известно, после возвращения из зарубежной поездки Филипп Киркоров намерен изучить посмертные распоряжения своего отца. Ранее, в декабре прошлого года, Бедрос Киркоров пережил похожий опасный эпизод, когда был срочно госпитализирован благодаря усилиям семьи. После курса лечения состояние здоровья пожилого артиста улучшилось, хотя оставались хронические заболевания и возрастные проблемы. С тех пор он проживал в подмосковном поселении Береста, находясь под присмотром врачей и помощников.

Примерно месяц назад здоровье Бедроса Киркорова снова ухудшилось из-за тяжелой формы пневмонии. Врачи отметили, что организм артиста не справлялся с кашлем, что приводило к накоплению жидкости и гноя в легких. Удивительно, но за три недели до смерти он сообщил сыну о скором уходе. Затем, около двух недель назад, Филипп отправился в Марокко, а его отец занялся фиксацией воспоминаний для будущих поколений, включая истории о молодости, семье и карьере. Однако официального завещания оформлено не было, несмотря на неоднократные пожелания Бедроса составить документ. Предполагается, что имущество унаследует сын.

В последний день жизни Бедрос Киркоров, страдая бессонницей, проснулся позже обычного и большую часть времени провел в постели. Когда сиделка заметила ухудшение его самочувствия, она вызвала скорую помощь. Медики долго боролись за жизнь артиста, но из-за закупорки дыхательных путей он скончался. Предположительная причина смерти — пневмония.

Шоу-бизнес в Telegram

20 марта 2025, 00:42
Бедрос Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Московский комсомолец✓ Надежный источник

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