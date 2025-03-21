Бедрос Киркоров перед смертью передал сыну крайне ценный для семьи предмет

Филипп Киркоров поделился трогательной историей о фамильном перстне. Крайне ценный для семьи предмет Бедрос Киркоров передал ему незадолго до своей смерти.

Как сообщает "Москва 24", это событие произошло во время их последней встречи, когда Бедрос, предчувствуя скорый уход, вручил сыну драгоценный символ семейной преемственности. Отпевание Бедроса Киркорова прошло в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. На церемонии прощания присутствовали не только Филипп, но и его дети — Алла-Виктория и Мартин. После службы процессия направилась на Троекуровское кладбище, где Бедроса Киркорова похоронили.

Филипп рассказал, что не смог быть с отцом в последние минуты его жизни из-за рабочей поездки. Однако перед отъездом он успел навестить Бедроса. В этот момент отец вручил ему фамильный перстень, который был передан ему от деда. Бедрос попросил сына бережно хранить перстень и передать его следующему поколению Киркоровых.

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет. Причиной его смерти стала остановка сердца.