Юрий Лоза заговорил на интимную тему: Даже у нашего охранника больше

Композитор Юрий Лоза не стесняется говорить о запретном на публике.

Как говорят, обсуждать публично политику, финансы, религию, семейные отношения и здоровье не этично. Однако певец Юрий Лоза не скрывает от поклонников ничего и сам заговорил на интимную тему.

Музыкант пожаловался, что, несмотря на пенсионный возраст, вынужден работать. Именно по этой причине ему перестали доплачивать надбавку москвича в размере 30 тысяч рублей. Помимо всего прочего, Лозу так и не удостоили звания народного артиста России, которое тоже делает размер пенсии более достойным. Музыкант недоумевает, почему до сих пор не заслужил эту награду, ведь раньше он был широко популярен, а его диски с песнями "разлетались, как горячие пирожки".

Юрий Лоза признался журналистам, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Этого, по словам артиста, хватает лишь на коммуналку.

"Даже у нашего охранника больше. У него 20 с чем-то тысяч", – посетовал композитор.

Лоза напомнил, что у великого барда, Владимира Высоцкого, тоже не было званий. По мнению музыканта, у комиссии по присуждению званий и наград есть определенные квоты, когда они все выбраны, то начинает раздачу грамот. Композитор рассказал, что подавал документы на заслуженного артиста вместе с Алсу и Инной Маликовой. Но им дали звание, а ему прислали лишь грамоту, которая прибавки к пенсии не дает.