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Пятница 21 марта

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Эксперты засомневались в адекватности Долиной, продавшей квартиру мошенникам

Эксперты засомневались в адекватности Долиной, продавшей квартиру мошенникам
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Лариса Долина летом прошлого года лишилась своей роскошной недвижимости в элитном микрорайоне.

Результаты экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела, показали, что певица Лариса Долина находилась в неустойчивом состоянии и была "психически неустойчива" в момент продажи своей квартиры в Москве и последующей передачи вырученных средств мошенникам. Эту информацию обнародовал Telegram-канал Mash.

Эксперты засомневались в адекватности певицы и установили, что ее психика в тот период не позволяла ей адекватно оценивать свои поступки и управлять ими. Примечательно, что в день заключения сделки Лариса Долина провела два выступления — одно перед студентами университета, другое на Кремлевской сцене.

Известно, что адвокаты артистки в процессе гражданских разбирательств не поднимали вопрос о результатах данной экспертизы и не подавали соответствующих ходатайств. Даже если суд признает сделку недействительной, Ларисе Долиной все равно придется компенсировать покупателю недвижимости, Полине Лурье, сумму в размере 112 млн рублей.

Напомним, что мошенники активно воздействовали на певицу в течение нескольких месяцев, начиная с апреля 2024 года. Под предлогом защиты ее сбережений преступники убедили ее продать свою недвижимость. Часть накопленных средств и деньги от продажи квартиры были перечислены на якобы "надежные" счета, а остальные переданы через курьера. Общий ущерб, нанесенный мошенниками, превысил 200 млн рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

21 марта 2025, 14:34
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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