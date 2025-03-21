Эксперты засомневались в адекватности Долиной, продавшей квартиру мошенникам

Лариса Долина летом прошлого года лишилась своей роскошной недвижимости в элитном микрорайоне.

Результаты экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела, показали, что певица Лариса Долина находилась в неустойчивом состоянии и была "психически неустойчива" в момент продажи своей квартиры в Москве и последующей передачи вырученных средств мошенникам. Эту информацию обнародовал Telegram-канал Mash.

Эксперты засомневались в адекватности певицы и установили, что ее психика в тот период не позволяла ей адекватно оценивать свои поступки и управлять ими. Примечательно, что в день заключения сделки Лариса Долина провела два выступления — одно перед студентами университета, другое на Кремлевской сцене.

Известно, что адвокаты артистки в процессе гражданских разбирательств не поднимали вопрос о результатах данной экспертизы и не подавали соответствующих ходатайств. Даже если суд признает сделку недействительной, Ларисе Долиной все равно придется компенсировать покупателю недвижимости, Полине Лурье, сумму в размере 112 млн рублей.

Напомним, что мошенники активно воздействовали на певицу в течение нескольких месяцев, начиная с апреля 2024 года. Под предлогом защиты ее сбережений преступники убедили ее продать свою недвижимость. Часть накопленных средств и деньги от продажи квартиры были перечислены на якобы "надежные" счета, а остальные переданы через курьера. Общий ущерб, нанесенный мошенниками, превысил 200 млн рублей.

