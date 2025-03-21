Молодая жена Петросяна шокировала подписчиков заявлением о расставании: Такова жизнь

Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками личным.

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, активно общается со своей интернет-аудиторией. В ее социальных сетях можно найти не только свежие модные образы, но и откровенные рассказы о событиях, формирующих ее будни. Недавно молодая жена юмориста шокировала своих подписчиков, поделившись новостью о грядущем "расставании".

"Такова жизнь", – написала Брухунова в Сети.

Это заявление сразу привлекло внимание, но, как оказалось, речь шла вовсе не о личных отношениях. Брухунова пояснила, что речь шла о завершении работы над новым телевизионным проектом, в котором задействован ее именитый муж и его коллеги по юмористическому цеху. Как оказалось, интенсивная подготовка к съемкам длилась больше месяца, и за это время Татьяна прониклась искренней симпатией ко всей съемочной группе, почувствовав настоящее родство душ. Теперь же, когда финальный кадр отснят, неизбежно наступает момент прощания, что, по признанию Брухуновой, навевает на нее легкую грусть.

Впрочем, на этом откровения Брухуновой не закончились. Она решила расставить точки над "i" в давней истории с квартирой Елены Степаненко, бывшей спутницы Петросяна. Интернет-пространство полнится слухами, будто именно в этих апартаментах обосновалась Татьяна, причем не просто обосновалась, а кардинально изменила интерьер на свой вкус, вызвав негодование недоброжелателей, обвинивших ее в "безвкусице".

Однако Брухунова с неоспоримой уверенностью разбила эти домыслы в пух и прах. Она категорично заявила, что ее ноги никогда не ступали на порог квартиры, имевшей какое-либо отношение к Степаненко, подчеркнув при этом, что не испытывает ни малейшей потребности в освоении чужой жилплощади. Она добавила, что полноправно владеет и квартирой, и домом, а все предметы интерьера, включая пресловутые "вазочки", являются исключительно ее собственностью.

Широко известно, что в активе Брухуновой числится две столичные квартиры. Одна из них расположена в самом сердце Москвы, на Лесной улице, и именно она служит семейным гнездышком Татьяны и ее детей на данный момент. Вторая квартира, расположенная в престижных Хамовниках и оцененная в впечатляющие 440 миллионов рублей, перешла в ее владение еще в 2017 году.

Напомним, в начале весны медиа-ресурсы всколыхнула новость о накопившемся долге Брухуновой за коммунальные услуги в размере около 300 тысяч рублей. Татьяна не замедлила назвать эти сведения не более чем инсинуацией, однако впоследствии все же частично покрыла задолженность, внеся платеж в размере 128 тысяч рублей.

