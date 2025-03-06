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Четверг 6 марта

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"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой

"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой
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Считающая себя главной модницей страны и иконой стиля Татьяна Брухунова обиделась на звездного стилиста Омара Байрамова за то что тот в прессе раскритиковал ее дорогие, но порой безвкусные, аляповатые и выдающие провинциальный вкус наряды.

Молодая жена пожилого Петросяна заявила: "К псевдостилистам отношусь с пониманием, но когда оценочное мнение сформировано так, что требует повести в суд, терпеть не хочется".

Фото: Дни.ру

"Я не обижаюсь на выпады Татьяны, – заявил Омар Байрамов "Дни.ру" – Я вообще готов стать ее личным стилистом, одеть и накрасить по-людски, чтобы подчеркнуть природную красоту и шарм. Да, это не будет дорого, как она любит, но точно будет со вкусом. Ведь можно выглядеть не смешно, а стильно, изысканно и женственно".

Фото: пресс-служба

Возможно, Татьяне в Туле негде было учиться красиво одеваться, но теперь она в Москве, и Омар готов стать ее мудрым и опытным проводником в мире моды. "Мне доверяют многие звезды, и Брухуновой тоже можно прислушаться к моим советам. Я ведь хочу, чтобы рядом с 79-летним Евгением Петросяном была не только молодая, но еще и безупречно одетая жена, которую он будет хотеть и обожать", – говорит стилист.

Фото: пресс-служба

Например, сейчас у Омара вышла коллекция эффектных худи и элегантных футболок. "Татьяне и ее уважаемому супругу они бы очень пошли. Я могу им отправить с курьером. Думаю, на прекрасной фигуре Тани мои вещи будут очень выгодно смотреться. Не хуже, чем на актрисе Софии Каштановой, которая является "лицом" моей коллекции", – заявил Байрамов.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2025, 15:08
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Внучка за дедку – дедка за репку: как выглядят хищные девицы из коек звездных стариков

Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Шевель. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
София Каландадзе. Фото: соцсети
Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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