"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой

Считающая себя главной модницей страны и иконой стиля Татьяна Брухунова обиделась на звездного стилиста Омара Байрамова за то что тот в прессе раскритиковал ее дорогие, но порой безвкусные, аляповатые и выдающие провинциальный вкус наряды.

Молодая жена пожилого Петросяна заявила: "К псевдостилистам отношусь с пониманием, но когда оценочное мнение сформировано так, что требует повести в суд, терпеть не хочется".

"Я не обижаюсь на выпады Татьяны, – заявил Омар Байрамов "Дни.ру" – Я вообще готов стать ее личным стилистом, одеть и накрасить по-людски, чтобы подчеркнуть природную красоту и шарм. Да, это не будет дорого, как она любит, но точно будет со вкусом. Ведь можно выглядеть не смешно, а стильно, изысканно и женственно".

Возможно, Татьяне в Туле негде было учиться красиво одеваться, но теперь она в Москве, и Омар готов стать ее мудрым и опытным проводником в мире моды. "Мне доверяют многие звезды, и Брухуновой тоже можно прислушаться к моим советам. Я ведь хочу, чтобы рядом с 79-летним Евгением Петросяном была не только молодая, но еще и безупречно одетая жена, которую он будет хотеть и обожать", – говорит стилист.

Например, сейчас у Омара вышла коллекция эффектных худи и элегантных футболок. "Татьяне и ее уважаемому супругу они бы очень пошли. Я могу им отправить с курьером. Думаю, на прекрасной фигуре Тани мои вещи будут очень выгодно смотреться. Не хуже, чем на актрисе Софии Каштановой, которая является "лицом" моей коллекции", – заявил Байрамов.