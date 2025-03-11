Разгоревшийся в Сети скандал с Киркоровым набирает обороты

Оскар Кучера вступил в спор с Викой Цыгановой.

Споры вокруг победы Филиппа Киркорова на премии "Виктория" в номинации "Певец года" разгорелись с новой силой. Вика Цыганова резко осудила выбор жюри, заявив, что Киркоров не выпустил за последний год ни одной значимой патриотической песни и его творчество не заслуживает такой высокой награды. Она подвергла сомнению искренность его благотворительной деятельности в поддержку СВО, отметив, что он появился на Донбассе вскоре после "голой" вечеринки.

Скандал неожиданно начал набирать обороты. В него влез Оскар Кучера, который встал на защиту Киркорова и осудил Цыганову за критику, а затем напомнил о таланте поп-короля. Вика не осталась в долгу и ответила Кучере резкой критикой, обвинив его в непонимании народной музыки и назвав заурядным телеведущим, занимающимся "заказухой".

В конфликт также вмешалась Яна Поплавская, осудившая Кучеру за поддержку Киркорова. Она резко высказалась о масштабе патриотической деятельности певца, назвав его действия символическими. Кучера в ответ пояснил, что не защищал Киркорова, а лишь выступил против необоснованной критики коллег со стороны артистов, отошедших от активной деятельности. Он также подчеркнул негативное влияние использования патриотизма в качестве инструмента самопиара.

