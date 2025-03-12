У Пугачевой после липосакции начался сепсис: экстренно доставили в Москву

Алла Пугачева не скрывает, что раньше часто прибегала к помощи пластических хирургов.

Алла Пугачева скоро отметит свое 76-летие. Уже четвертый год подряд легендарная певица будет праздновать этот день вдали от родины, ведь с февраля 2022 года она покинула Россию и с тех пор живет за рубежом. Сейчас ее домом стал город Лимассол на Кипре.

Недавно местный телеканал показал сюжет о повседневной жизни певицы в Лимассоле, что вызвало оживленные обсуждения среди местных блогеров. Как выяснилось, Пугачеву заметили в косметической клинике города, где она проходила процедуру лифтинга.

Артистка выбрала метод аппаратной косметологии, поскольку инъекции ботокса вызывают у нее отечность, а пластика под общим наркозом ей противопоказана из-за высокого риска для сердца. Кардиологи настоятельно рекомендовали избегать подобных вмешательств, учитывая ее диагнозы: сахарный диабет и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь певица поддерживает свою красоту исключительно с помощью аппаратных методов.

Однако в прошлом пластические операции занимали значительное место в ее жизни. Раньше она часто обращалась к хирургам, как за границей, так и в России, стремясь сохранить молодость. Одним из известных специалистов, работавших с Пугачевой, был пластический хирург Артур Рыбакин, который провел несколько сложных операций в нулевых годах. Одной из наиболее значимых стала процедура омораживания лица, включавшая гениопластику — коррекцию подбородка с установкой импланта. Несмотря на сложность и длительность операции, Пугачева быстро восстановилась и осталась довольна результатом.

Кроме того, певица перенесла липосакцию в Швейцарии, однако после этой процедуры у артистки начался сепсис. Пугачеву пришлось экстренно доставить в Москву, где местные врачи спасли ее жизнь. Однако проблемы с весом продолжали преследовать певицу до тех пор, пока в 2017 году ей не назначили специальный препарат, помогающий контролировать уровень сахара в крови и способствующий снижению веса.

Сегодня, несмотря на ограничения по здоровью, Пугачева продолжает заботиться о своей внешности, используя современные методы косметологии.

