Певица Валерия отправила в нокаут амбициозного Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин сам слил семейное видео в Сеть.

Пока продюсер Иосиф Пригожин публично заявляет о своем намерении "дать фору Волочковой" в шпагате и делится с подписчиками рассказами об "утраченных навыках" и мечтах снова сесть на шпагат, его супруга, певица Валерия, неожиданно показала, кто в доме настоящий мастер растяжки. И сделала она это так эффектно, что, кажется, поставила крест на шпагатных амбициях своего мужа.

В новом видеоролике, который с гордостью опубликовал сам Иосиф, народная артистка России легко и непринужденно демонстрирует идеальный продольный шпагат, который стал настоящим "нокаутом" для Пригожина, еще недавно хваставшегося, что вот-вот удивит всех своей гибкостью.

На видео Валерия появилась в спортивном, но стильном образе: светло-голубой костюм вкупе с белыми кроссовками выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. Никаких напряженных лиц, усилий или долгих разогревов – Валерия просто взяла и села на шпагат, словно это ежедневная рутина вроде чистки зубов.

Реакция поклонников не заставила себя ждать. Социальные сети буквально взорвались от комментариев восхищения гибкостью и подтянутой формой 56-летней певицы. Многие подписчики с юмором отметили, что пока Иосиф только говорит о своих шпагатных амбициях, Валерия молча берет и делает.

"Вот это уровень!", "Иосиф, у Вас достойный конкурент дома растет!", "Валерия просто взяла и умыла всех!", – шутят в комментариях.

Напомним, недавно Иосиф Пригожин заявил о своем решении вернуться к спортивной форме и даже похвастался намерениями покорить шпагат. "Все спрашивают, мол, почему это я решил сесть на шпагат? Может быть, это моя мечта, я умел когда-то, но в силу длительного перерыва после профессионального спорта все эти навыки были утрачены", — делился супруг Валерии в одном из интервью.

Пригожин даже выразил готовность посоревноваться в гибкости с известной любительницей шпагатов, балериной Анастасией Волочковой.